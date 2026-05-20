"Авторитетите днес" изпревариха Йовков на матурата по български

Масово абитуриентите предпочетоха да пишат есе вместо интерпретативно съчинение по "Песента на колелетата"

30 опитали да преписват

Резултатите - до 11 юни

Есето по темата “Авторитетите днес” изпревари интерпретативното съчинение “Пътят към себе си” по “Песента на колелетата” на Йордан Йовков. На матурата по български език и литература вчера масово абитуриентите избраха първия жанр. Някои пък обясняваха на излизане, че не знаят по коя от двете задачи са писали.

Близо 50 000 зрелостници се явиха на задължителния изпит, който се проведе в 783 училища в страната. 30 са се опитали да преписват по някакъв начин, но квесторите са ги хванали. За сигурността бяха ангажирани 13 800 души.

Изпитният вариант беше генериран от 5 859 375 възможни комбинации.

Повечето 12-класници бяха доволни от представянето си. Някои споделиха, че матурата е била със средна сложност. Традиционно в разбора се включиха и развълнувани родители. Според майка, която чакаше сина си пред столичното 30-о училище “Братя Миладинови”, темата на есето позволява много разтягане.

“Мина успешно. Писах есе, защото темата много ми хареса.

В есето вкарах политиците. Авторитет е някой, който е малко над останалите

по една или друга причина. Има хора, надарени с интелект, с красота. Авторитет може да бъде всеки. Но има промита представа за тях. Всеки трети се смята за нещо повече от останалите, гледа с пренебрежение другите и ги смята за нищожества.” Това обясни на излизане Тодор Петков от Италианския лицей. Момчето вече е прието икономика и финанси в италиански университет.

Авторитетите днес са родителите, категорична пък е София Николова от 35-о училище “Добри Войников”. На 22-и тя ще държи матура по биология, за да учи кинезитерапия в Плевен.

Според Юлиян Робев, който иска да става зъболекар, авторитетите може да са

лекари, учители, адвокати

и хората, които управляват държавата. Самият той е гласувал на 19 април, защото вече е навършил 19 г.

Друг младеж пък призна, че прочел темата като “Авторите днес” и реално писал по нея, а не по зададената.

Според педагози първите 3 въпроса за правопис в теста са буквално за неграмотни. Първият е:

В кой ред думата е изписана правилно?

А) припадък

Б) предчуствие

В) поткрепям

Г) преодоляни

Препъникамък може да е петият въпрос, където в изречението: В Българска телеграфна агенция е обявен конкурс за нови регионални кореспонденти учениците може да не се сетят, че трябва да членуват българскаТА.

Абитуриентите трябва да познават и т.нар. думи гуми, които махат запетаята като “едва” - въпреки че следва “когато”, пред “едва” няма запетая. В задачите от 14 до 21 учениците са улеснени, защото изрично им е посочено, че става дума за диаграма. И

вторият модул не бил труден,

може да се подведат само на въпросите със свободните отговори.

Въпросите представят всеобхватно и интересно литературата, която изучават - има и класика, и съвременни автори, казват учителите. Като цяло те не виждат нищо сложно в теста. Изпитът

проверява умения да прилагаш знания,

макар и в ограничен обем. А успехът няма да е труден, ако не са се отнесли несериозно.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни, припомниха от Министерството на образованието и науката.

Цеца Петрова, учителка по български език и литература в 119-о училище:

В интерпретативното съчинение учениците трябва да познават основните идеи и посланията на текста и цялото творчество на Йовков - трудът като връзка между хората, трудът като постигане на вечността, свързвайки се със съвременниците си и с тези след теб, ти ставаш човек. Фундаменталното послание и познание за смисъла на човешкия живот, особено във времена като днешното, в което не трудът, а търговията е всичко - мисля, че тази тема би им била интересна.

Темата за любовта вълнува тази възраст. Без излишно морализаторство е внушен най-висок морал за любовта не като случайност, а като търсене, вдъхновение и търпение.

За “Авторитетите днес” от совалките с познати абитуриенти за моя голяма изненада се оказа, че думата “авторитет” не се познава като лексикален смисъл. Убедена съм, че младите хора с ограничен лексикален запас не са разчели заглавието. Това е сензацията според мен.

Иначе темата е формулирана прекрасно, актуална е, особено след страхотната победа на “Евровизия”. Биха могли да разсъждават за наложените авторитети, за авторитетите като личен избор, за авторитетите, които ни вдъхновяват или които опорочават живота ни. Интелигентните деца с широка обща култура биха направили фурор по тази тема. Този тип съчинение може би е адресирано точно за тях.

Нели РАШЕВА, учителка по български език и литература в 51-о училище:

Изглежда лесно, но учениците са на изпит и е важно да се преодолее стресът. Лесно е да им дава акъл като на “Стани богат” - от дивана вкъщи.

Темите са благодатни. Малко се притеснявам, че може би са се подвели от темата за авторитетите и вероятно доста деца са избрали да пишат есе, но тя е доста широка като обем. Може да се подхлъзнат от това, че не могат да се свият върху конкретно твърдение.

Сещам се как преди години на изпита по журналистика в Софийския университет се падна темата “Братя” и всички бяха тръгнали да пишат или за Солунските братя, или за Братя Галеви. Един не се беше сетил, че имаше, да речем, военно учение “Братя по оръжие”, или да се фокусират върху братството между хората като принцип на християнството.

Всичко зависи от подготовката на децата и от това дали умеят да формулират твърдение и да се опитат после да го аргументират. Шегувам се с моите ученици, че всичко, което кажат в този живот, ще трябва да го доказват. Единственото твърдение, което никой не иска да доказваш, е “Обичам те!”.