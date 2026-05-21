Как с Теодора Георгиева побългарихме и Европейската прокуратура

Не сме го пренареждали в нейна полза, другите се отказаха, твърди бившият правосъден министър Данаил Кирилов

Не съм се отказвала, категорична е обаче прокурор Светлана Шопова - Колева

Как и защо е пренаредено класирането за първия български европейски прокурор? Така от трета Теодора Георгиева се оказва първа.

Заложник само на нейните амбиции ли стана държавата ни, която влезе в историята като първата, чийто европейски прокурор е отстранен? Ще се появи ли истината около избора през 2020 г.?

Засега единственият извод е, че успяхме да побългарим и избора на европейски прокурор (по думите на евродепутата Емил Радев).

ДАНАИЛ КИРИЛОВ

Въпросите отново придобиха актуалност, след като преди дни пред Би Ти Ви европейският главен прокурор Лаура Кьовеши разкри причините за отстраняването на Теодора Георгиева.

Миналата година, през март 2025 г., в медиите се появи видеозапис. Видео, в което госпожа Георгиева се появява в ситуация, в която, казано съвсем откровено, няма никакво място. Този видеозапис е свързан с начина, по който е била назначена за европейски прокурор. Защото трябва да напомня, че в класирането тя беше трета, но впоследствие, след намесата на тогавашното правителство, класирането беше обърнато и тя беше назначена за европейски прокурор, обяви Кьовеши.

“Не сме пренареждали избора в полза на Георгиева”, продължава да твърди Данаил Кирилов, правосъден министър в периода 2019-2020 г., когато се развива процедурата. А тя минава на три етапа. Първо кандидатите се явяват пред 7-членна национална комисия, оглавявана от тогавашния зам. правосъден министър Евгени Стоянов. В нея са членове на ВСС и изтъкнати юристи. Комисията допуска до следващия кръг трима - Десислава Пиронева, Светлана Шопова - Колева (двете са прокурорки) и Теодора Георгиева (по онова време съдийка в Софийския административен съд, но също преди това прокурорка).

Националната комисия не извършва класиране, а само изпраща имената на кандидати.

“Няма номерация, а поредност, но доколкото има ред, се възприема, че единият е първи, следващият втори, последният - трети”, обясни Кирилов.

Вторият етап е интервю пред Комитета по подбора, което се провежда във Виена.

“Следвали сме стриктно предложенията, така както сме ги получили по протокола на ВСС”, добави пред “24 часа” бившият правосъден министър.

По думите му в периода между това решение и изпращането на документацията в Европейската комисия кандидатът, който е бил първи, става зам. главен прокурор (Пиронева). Вторият кандидат Светлана Шопова била “избрала друга позиция в съдебната система”.

“Беше депозирала писмо в министерството, че не поддържа интереса си

да продължи участие в процедурата”, каза Кирилов. Пред “24 часа” обаче Светлана Шопова - Колева, която сега е делегиран прокурор към Европрокуратурата, категорично отрече това да е вярно. (Интервю с нея виж по-долу - б.р.)

Комитетът по подбора класира на първа позиция Десислава Пиронева, втора е Светлана Шопова и трета е Теодора Георгиева.

Пренареждането става именно след втория етап

Пак в този период е и посещението на Георгиева в ресторанта на Петьо Петров - Пепи Еврото “Осемте джуджета”. По нейните думи там била заведена от Емилия Русинова, сега шефка на Софийската градска прокуратура, срещу която беше образувано дисциплинарно производство заради пътуванията ѝ в Северна Македония в един автомобил с Пепи Еврото.

Гласуването в съвета е анблок, тоест не е кандидат по кандидат. Документацията по процедурата обаче не е публична. Тя е засекретана с решение на евроинституциите.

“Съветът не е обвързан с класирането на комитета”, обясни още Кирилов. Според него в този период от Брюксел имало опити да го накарат той да извърши подбора.

“В кореспонденцията имаше натиск от бюрократите в Европейската комисия българският министър на правосъдието сам да извърши преподредба в тази ситуация, което аз не сторих”, твърди той. Те се позовали на подобни прецеденти в Португалия и Белгия.

За наше успокоение преди 6 години мъгла има около избора на европейски прокурор и в тези държави, като в Португалия дори има оставки.

“Нашето разбиране беше, че сме изпълнителна власт, тоест само сме кореспонденти, които препредават волята на независим орган. Затова изпратихме и трите имена, така както сме ги получили от ВСС. Информирали сме накрая, че доколкото ни е известно, единият е заел друга висока позиция, но не знаем дали е загубил, или продължава интересът му да участва, другият е депозирал писмено изявление до министър, което ние не смятаме, че е относимо, но го прилагаме за изчерпателност”, каза Кирилов. В тази връзка прокурор Шопова дори казва, че би искала да види това изявление.

Според Кирилов било неточно да се намесва българското правителство

по онова време (кабинетът “Борисов 3”), защото нямало нищо общо с процедурата.

“Следвахме я стриктно, гонехме срокове, защото бяхме последни по време. Интересуваше ме единствено времевият график”, твърди бившият министър.

Имало ли е намеса, каква, от кого - едва ли ще се разбере. И щеше ли да се развие по друг начин процедурата, ако Георгиева не беше отишла в “Осемте джуджета”?

Светлана Шопова-Колева, делегиран прокурор към Европейската прокуратура:

Никога не съм се отказвала, била съм прескочена

Светлана Шопова - Колева

- Прокурор Шопова, защо се отказахте от конкурса за европейски прокурор?

- Категорично заявявам, че не съм се отказала. Не съм подавала заявление за отказ.

- Как се разви процедурата през 2020 г.?

- През 2019 г. се явихме на конкурс, после дойде ковид периодът и настъпи време на затишие. Реално от телевизията научих, че Теодора Гергиева е избрана за европейски прокурор. Никой не ме е потърсил, не съм депозирала отказ под каквата и да е форма пред никого.

- Явихте ли се пред Комитета по подбора?

- Естествено. Първо се явих пред националната комисия, след това пред Комитета по подбора (В него влизат 12 души - бивши върховни съдии, бивши членове на Сметни палати - б.р.). Интервюто се проведе във Виена. Впоследствие получих информация, че съм класирана втора. Тя ми беше изпратена директно от съвета (Орган по избора, в който влизат държавите членки - б.р.) След това от българска страна никой не ме потърси. Проследих, че г-жа Десислава Пиронева стана зам.главен прокурор, но не изключвах въпреки това да не се е отказала. Не контактувах нито с нея, нито с Теодора Георгиева. Никой към онзи момент, а и до момента не ме е търсил.

- Поинтересувахте ли се какво е станало?

- Мисля, че постфактум всички разбраха какво се е случило. Като фактор, който не е могъл да повлияе по никакъв начин, буквално съм прескочена. Не бях запозната с мотивите на Министерството на правосъдието, на Министерския съвет, с които са предложили Теодора Георгиева.

- Ходили ли сте в “Осемте джуджета”?

- Никога.

- Според вас защо съветът не се е съобразил с класирането на Комитета по подбора?

- Съветът не е длъжен да се съобрази с класирането на комитета, но моята логика е, че за да пренебрегне класирането на комитета, трябва да имат някакви мотиви. Моето предположение е, че от наша страна - дали от Министерския съвет, дали от Министерството на правосъдието, е излязло предложение да не се спази редът, а да бъде назначен друг кандидат. Почти съм сигурна, че е имало инициатива от българска страна.

ДЕСИСЛАВА ПИРОНЕВА