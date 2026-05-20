Документи по земята, служебен хаос, експерти хамали, но огромни бонуси – махат шефката на Агенцията по вписванията (Обзор)

Незаетите щатни бройки били 60%, имало пропуски при обществените поръчки

Текучество на кадри, липса на титуляри на ръководни постове, системно нарушение на трудовото законодателство с извънреден труд, организационен хаос, липса на експертиза и мотивация у служителите, ползването им като хамали. Всичко това са изводи от доклад на Инспектората към Министерството на правосъдието, който е правил проверка в Агенцията по вписвания. В сряда правителството освободи шефката на институцията Даниела Митева, която я управлява от 2021 г. Тогава я назначи служебното правителство с министър на правосъдието Янаки Стоилов. Митева е била начело на агенцията и до 2009 г. в мандата на тройната коалиция.

Освобождаването ѝ сега е предложено на правителството от правосъдния министър Николай Найденов заради “фрапиращи и недопустими практики”, продължавали с години.

Агенцията е работила с над 60% незаети щатни бройки. Няма главен секретар, няма заместник-директори, ръководители на финансовия отдел, нито служители по сигурността на информацията.

Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак, което поставя под въпрос изпълнението на законово определените ѝ функции, заяви още министърът.

Освен това финансите ѝ били в безпорядък, имало грешки в счетоводството, както и пропуски при обществените поръчки.

Особено тревожни са данните за изхвърлени документи с лични данни на граждани и вътрешна служебна кореспонденция.

Моята работа е да сезирам компетентните органи, за да кажат дали това е било небрежност, или нещо повече, каза министърът. Сигнали са постъпвали в министерството още през 2024-2025 г. Инспекторатът е проверил и тези нарушения.

В тях изрично е посочено, че проверяващите са били съзнателно възпрепятствани от изпълнителния директор чрез забавяне на предоставяне на данни, предоставяне на непълна или невярна информация, липса на елементарно взаимодействие, обясни още Найденов.

Препоръчано е в официален доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийската градска прокуратура.

Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече, изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои от “изключително изпълнение” или “много добро изпълнение”, зад което стоят получаването на петцифрени бонуси. Не знам защо се е случило това, но резултатите са такива, каза министърът на правосъдието.

Агенцията по вписванията поддържа Имотния регистър, в който се отразява всяка покупко-продажба на недвижим имот, както и Търговския регистър, който пък е изключително важен за бизнеса.

По думите на Найденов тази агенция и нейната дейност практически касае живота на всеки гражданин и бизнес.

Късно в сряда Митева изпрати позиция до медиите. Търговският регистър е изцяло електронен, всички обстоятелства и документи се съхраняват по партидата на търговците и риск за тях няма. Архивите на Службата по вписванията и Службата по регистрация в София са организирани и се съхраняват при спазване на действащата нормативна уредба. За собствеността може да се извърши надлежна проверка освен в книгите и в азбучниците, и в двойно входящите регистри, които се съхраняват в Агенция по вписванията. След 1996 г. екземпляр от актовете се съхранява и при нотариуси, частните и държавните съдебни изпълнители. Няма опасност за собствеността и фирмите дори при липсващи хартиени документи, пише освободената Даниела Митева. Добавя, че е назначена през 2021 г. в първото служебно правителство на Румен Радев.

Скандал с Агенцията по вписванията имаше и миналата седмица. Поводът бе арестът на 14 май на обвинения за имотни измами Борис Янков. Той е бивш нотариус, правата му са били отнети през 2010 г. Заедно с него са обвинени Георги Янев-Джеймса, Николай Александров и Николета Здравкова.

В дома на Янков били открити хиляди нотариални актове от преди 60-70 години, както и стара пишеша машина, с каквито се изготвяли документите в онези времена.

Документите са оригинални и вероятно са откраднати от Агенцията по вписванията, където не са открити следи от тях, посочиха от МВР и прокуратурата след арестите. Така те могат да се ползват за имотни измами. В същото време Инспекторатът към Министерството на правосъдието започна проверка в Агенцията по вписванията по сигнал на бивш служител, че при смяна на шефовете там документите не се предават с протоколи, част от тях са разпилени по пода в складовете.

В доклада до министъра е посочено, че документи и досиета се редят на метални стелажи, но заради липса на капацитет част от тях са разпилени по пода на купчини, които се разпадат. В склада било невъзможно да се преминава свободно, което рискувало живота на служителите при нужда от евакуация. Освен това между двете помещения нямало физическа преграда, което създава рискове за неоторизиран достъп до документи на различните служби.

От Гражданското сдружение БОЕЦ от 2 седмици твърдят, че от архива на агенцията липсват над 2000 нотариални акта.

Групата на Янков се проверява, че е подготвяла измами за имоти без наследници с липсващите нотариални актове от агенцията. Тъй като нямало с какво да се свери, разследващите проверяват дали са присвоявали безстопанствени имоти на отдавна починалите хора.

Схемата е следната - при нотариус се водели поставено лице и няколко свидетели, които твърдели, че въпросното лице вледее имота от дълго време. Съставял се констативен нотариален акт за собственост. След това препродавали имота на добросъвестен купувач. Шефът на СДВР Любомир Николов спомена за около 5 млн. евро печалби от схемата. Имоти били придобивани от жена, която живеела на семейни начала с един от задържаните при акцията.

Въпреки разкритията, направени по време на брифинга на 15 май, четиримата нямат обвинения за такава схема. Засега са подведени под отговорност само за един случай на имотна измама. Жертвата е социално слаб мъж. Обещали да купят жилището му за 20 хил. евро, да го оставят там, докато е жив, и да се грижат за него. С парите щели да погасят кредитите му. Не го направили, а и го изгонили от апартамента, твърди обвинението.

Софийският районен съд освободи без мерки за неотклонение Янков и Здравкова. Мотивът е, че няма достатъчно данни за съпричастност към престъплението, за което са обвинени. С най-леката мярка “подписка” са пуснати Николай Александров и Георги Янев - Джеймса.

