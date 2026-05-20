Зрелостник с марихуана за над 110 хил. евро в Асеновградско, от матурата – директно на съд

Присъдата му ще е след бала

С него пред Темида се изправят и двама мъже, отглеждали 51 растения канабис

По най-бързия начин след края на матурата по български език и литература дванадесетокласникът от Пловдив Юлиан Василев пристигна в съдебната палата, където го очакваше разпоредителното заседание по дело за притежание на 10 779,49 грама марихуана на стойност 110 229,31 евро.

Зрелостникът е обвинен с още двама по-възрастни - 49-годишният Христо Трендафилов и Тома Дошев, на 43 г. Те са привлечени към наказателна отговорност и за отглеждането на 51 растения от вида на конопа.

Тримата пловдивчани поискаха да признаят вината си и да сключат споразумение с прокуратурата, но това се оказа невъзможно. Единият от тях - Дошев, е осъждан два пъти у нас и два пъти в Испания, като е реабилитиран.

В документите от чужбина обаче имаше неясноти и съдия Миглена Маркова отложи делото, за да се изисква допълнителна информация.

Така Юлиан Василев не успя да получи присъда в деня на матурата и ще трябва да изчака след бала, тъй като делото беше отложено за 27 юли.

Тримата бяха арестувани миналата година при специализирана операция в асеновградското село Долнослав. Около 19,40 ч. полицаи влезли в нива покрай реката и се натъкнали на 51 растения канабис. Те били високи около 3 метра, а в района имало пръскачи, ножици за рязане и други инструменти. Там били и двама от подсъдимите, които се грижили за продукцията.

Последвало претърсване в помещение в селото, където били открити около 4 кг марихуана. В хода на разследването пък били установени и останалите близо 7 кг. Прокуратурата е установила, че Трендафилов и Дошев отглеждали наркотика, а Василев им помагал с брането, когато полицаите ги задържали.