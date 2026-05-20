Първа стъпка за връщане на терена на “Капитолия” - махат незаконните чадъри (Обзор)

Столичната община започна премахване на 6 метални чадъра в автокъща “Капитолия” в Борисовата градина, а дейностите наблюдава лично кметът на София Васил Терзиев.

Както “24 часа” писа в понеделник, заповедта за премахването им е влязла в сила още през 2025 г., но неясно защо общината не я изпълнява.

“Това е дългогодишна битка и желанието ни е да върнем този терен в парка. След разговори, писма и процедурни хватки стигнахме до момента да започнем премахването на чадърите. Това е много важна първа стъпка в отвоюването на имота”, заяви Терзиев в сряда.

Това е третият опит на общината да премахне чадърите - първият бе през лятото на 2022 г., но собствениците на автокъщата блокираха достъпа. Последва втори опит седмица по-късно и разчистването започна, но в същия ден Административният съд постанови събарянето да бъде прекратено и отмени заповедта на главния архитект за премахване на чадърите. Последва издаване на нова заповед, която също бе атакувана в съда и по-късно бе потвърдена от него. Сега от общината твърдят, че третият опит ще е успешен.

"Преди 3-4 г. беше направен опит да се премахнат чадърите, но тогава заради прогнозата за градушка съдът спря предварителното изпълнение. Сега вече не говорим за предварително изпълнение. Въпреки, че пак прогнозата е за градушка прогнозата, този път вярвам, че общината ще стигне докрай", каза доскорошният кмет на район "Средец", на чиято територия се намира "Капитолия", Трайчо Трайков.

От общината уточниха, че махането на чадърите ще започне още в сряда, щом колите бъдат преместени. Ако собствениците на автокъщата не ги преместят доброволно, общината е осигурила два паяка на място, които да го направят принудително. А имотът първо бе заграден със строителна ограда. Заради нея Терзиев и адвокатът на собствениците на автокъщата Чавдар Държев влязоха в спор дали това е законно.

Според Държев оградата възпрепятства дейността на автокъщата и "създава впечатление, че общината е дошла да я ликвидира, а не да премахва чадърите". Терзиев отвърна, че оградата е нужна като мярка за безопасност, за да не пострада някой. А на вметката на адвоката, че "това е форма на натиск", кметът отвърна, че "общината спазва Закона за устройство на територията".

"Имате съдебно решение - години наред нищо не правите самостоятелно и сега казвате, че всичко е законно", обърне се Терзиев към Държев и получи отговор: "Категорично твърдя, че е така".

"А защо чадърите са тук и се налага ние идваме", попита кметът.

Адвокатът отвърна, че на собствениците на "Капитолия" не е връчена заповед за незабавно изпълнение и общината е на път да направи нещо противозаконно.

Както "24 часа" писа през 2025 г. собствениците два пъти са пращали писма до общината, че ще махнат сами чадърите. Не е ясно обаче дали им е даден срок. Според юристи, ако не е направено, действията на общината може да бъдат атакувани в съда и спрени.

Дела се водят и за собствеността на имота. Първото приключва в полза на общината, но от 2 години се чака решение на втора инстанция.

По първото в полза на общината е издаден изпълнителен лист, който изтича на 28 юни. Той позволява тя да влезе във владение на имота чрез частен съдебен изпълнител, но по него още не са предприети действия.

Според зам.-кмета по правните въпроси на столицата Стефан Дъров коментира, че взискател по него е "Софийски имоти". Дали ще се упражнят правата по този изпълнителен лист или не, няма да доведе до загубата на имота, защото той е публична общинска собственост, категоричен е Дъров. Според него адвокатите на другата страна по спора ползват процесуални похвати като завеждане на фиктивни дела, за да възпрепятстват влизането във владение на имота.

Липсата на действия може да се разтълкува като безстопанственост от съда и резултатът по второто дело да бъде обърнат, смятат обаче юристи. Според тях общината разчита на това, че имотът е публична общинска собственост и по закон не може да бъде придобит по давност, но това също е спорно.

Според адвокат Държев земята не е общинска, защото върху нея е учредено право на строеж и статутът ѝ е променен.

“Борисовата градина е парк и той трябва да бъде на софиянци, а не място за бизнес начинания”, настоя Терзиев. Плановете на общината са под терена да се направи подземен паркинг, а отгоре да е зелена площ към парка. Това предвижда и проектът за подробен устройствен план на Борисовата градина, чието първо обществено обсъждане след корекциите ще е вкрая на месеца.

Теренът от 2,7 дка, на който се намира автокъщата, е общинска собственост и е даден за управление на "Софийски имоти" през 1997 г. По-късно общинското дружество го дава под наем на фирма "Минкин - Албена Минкин". През 2003 г. то й продава сградата, която се намира в терена. После тя преотдава имота на "Софтрейд 2003". Няколко години по-късно "Софийски имоти" едностранно прекратява договора за наем, защото фирмата е нарушила друг договор, който забранява преотдаване на имота без съгласието на общинското дружество. Така стартират и опитите на общината да си върне владението, които продължават вече доста години.