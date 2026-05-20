Първият у нас случай на фитоплазмоза по лозите е регистриран в Свищовско

Първият в България случай на сериозното заболяване по лозовите масиви фитоплазмоза е регистриран в община Свищов, предприети са спешни мерки. Това стана известно на среща на областния управител на Велико Търново Марин Богомилов и заместника му Петър Димитров с директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

„Това е първият случай на фитоплазмозата по лозите, която е карантинно заболяване в България. Засегнати са около 30 000 декара насаждения от елитни сортове. В момента се извършват лабораторни изследвания и се предприемат мерки за ограничаване на заболяването, за да не се наложи изкореняване на лозите“, обясни д-р Спасов.

Той увери областния управител Марин Богомилов и заместника му, че Областната дирекция по безопасност на храните извършва множество дейности, свързани с опазване здравето на гражданите и нормалното функциониране на фермите в региона.

„Имаме структури в цялата Великотърновска област. За съжаление, през последните години животните в региона от 30 000 намаляха на 18 000. Фермерите се плашат от бюрократичните изисквания и огромната бумащина. Другият проблем е недостигът на кадри“, каза също Станимир Спасов, цитиран от БТА.

По време на работната среща бяха обсъдени мерките по организацията на Националния събор на овцевъдите край Лясковец.

Спасов увери областната управа, че в сезона на ученическите екскурзии са засилени проверките на храната, предлагана в хотелите и ресторантите.

„Областна администрация е мост между институциите, общините и държавата. При необходимост ще съдействаме незабавно. Важно е навременно решаване на възникнали кризисни ситуации“, каза областният управител Марин Богомилов.