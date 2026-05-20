Изпращаме парламентарна делегация във Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май

Михаела Доцова

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще посети Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

На 22 май 2026 г. българската делегация ще има аудиенция при Негово Светейшество папа Лъв XIV. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще проведе разговор и с Държавния секретар на Ватикана Негово Високопреосвещенство кардинал Пиетро Паролин.

По-късно българската парламентарна делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе" и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре" и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и членовете на делегацията ще разговарят с Великия комендадор на суверенния Малтийски орден фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.

В първия ден на визитата – 21 май 2026 г., е предвидена среща на председателя на парламента Михаела Доцова с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана.

Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим. Автор на постамента, който е поставен редом с този на Джузепе Гарибалди и на други велики италиански революционери, е професор Валентин Старчев.

В състава на парламентарната делегация са заместник-председателя на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, председателят на парламентарната група на „Възраждане" Костадин Костадинов и народните представители Атанас Славов (ПГ „Демократична България") и Венко Сабрутев (ПГ „Продължаваме промяната").

