Община Аврен дава на Дара имот до морето

Дара ще бъде предложена за "Почетен жител на община Аврен" заради грандиозния ѝ успех и славата, която донесе на България. Кметът на Аврен предлага още Дара да получи и общински имот в село Близнаци в близост до морето. Теренът е с размерите на стандартно игрище за мини футбол, съобщава БНТ.

Това е третата община у нас след София и Варна, които обещават почетно гражданство на певицата. Дарина Йотова има корени от село Тръстиково, където живее нейната баба.

Емануил Манолов, кмет на Община Аврен: "Тя заслужава и силно се надявам да приеме това, което ние предлагаме, като имот. Родът й е от село Тръстиково, наше момиче е. Аз смятам, че всички талантливи хора трябва да бъдат подкрепяни и от община, и от държава, защото те заслужават. Трябва като българи да се обединяваме. Да се радваме на това, което имаме, защото Дара докара световното първенство по пеене в България. Най-големият песенен фестивал да дойде в нашата страна е огромно признание."