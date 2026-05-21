Българска делегация, водена от Михаела Доцова, заминава за Ватикана

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщиха от пресцентъра на парламента.

На 22 май 2026 г. българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв XIV. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

По-късно през деня българската парламентарна делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе" и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре" и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и членовете на делегацията ще разговарят с Великия командор на Суверенния Малтийски орден Фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.

Днес, в първия ден на визитата, е предвидена среща на председателя на парламента Михаела Доцова с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана.

Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим. Автор на постамента, който е поставен редом с този на Джузепе Гарибалди и на други велики италиански революционери, е професор Валентин Старчев.

В състава на парламентарната делегация са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на „Възраждане" Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, и народните представители Атанас Славов („Демократична България") и Венко Сабрутев („Продължаваме промяната").

Посещението във Ватикана и Рим е първата визита в чужбина на председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова („Прогресивна България"). Тя беше избрана на поста на първото тържествено заседание на новоизбрания парламент на 30 април т.г.