Пеевски: Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи, за да оцелеят политически. Сезирам прокуратурата!

Сезирам прокуратурата за извършване на проверка на твърденията на представители на ДБ във връзка с мои пътувания зад граница. Това пише лидерът на ДПС Делян Пеевски в прессъобщение до медиите.

Ето какво гласи позицията му:

Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на (системно) оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност. Защото това е компенсаторен модел на поведение на политици, претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент.