Елена Поптодорова: Радев търси политическо решение за визите със САЩ

Няма българско правителство, което да не е поставяло въпроса за отпадането на визите за САЩ. Това заяви пред Би Ти Ви дипломатката Елена Поптодорова. Въпреки това тя припомни, че страната ни не изпълнява критериите, поставени от Вашингтон, за да се случи това. Визите могат да паднат за една страна само когато броят на отказаните молби за пътуване падне под 3%.

Поптодорова обясни, че в момента страната ни има приблизително 5% откази, което е основната пречка, забавяща въвеждането на безвизовия режим. Тя припомни, че сме направили голям напредък в изпълнението на условията за получаване на визи за САЩ. По думите ѝ преди 15 години отказите за пътуване до САЩ на българи са били 19%, а през 2023 г. те са били около 10%.

„Тъй като номинално все пак не покриваме критериите, може би затова правителството на премиера Румен Радев търси политическо решение на проблема. Обаче нека все пак припомним, че разговорът, който той проведе с американския президент Доналд Тръмп, тръгна от самолетите, разположени на летище „София". Тоест самолетите и визите вървят ръка за ръка", каза дипломатката.

Според нея българският министър-председател знае, че САЩ ще поискат още подкрепа за конфликта в Близкия изток, и иска да се възползва от тази ситуация, за да реши един доста наболял проблем за българските граждани. Тя обаче предупреди, че дори и да бъде въведен безвизов режим за България, това не гарантира, че той няма да бъде отменен в даден момент.

„Унгария получи безвизов режим през 2008 г., но през 2011 г. той беше за кратко отменен, защото Будапеща въведе политика за улеснено раздаване на паспорти на хора с унгарски произход от други страни, което доведе до злоупотреби", обясни дипломатката.