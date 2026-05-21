

Растенията – най-красивите химически фабрики!

Павел Попов от ДБ за комисията по правилника: Българите избраха генерал, а действат старшинки

Павел Попов, "Демократична България" Кадър: Нова тв

Безпокойството ни не е глупост. Става дума за ограничаване на функциите на народните представители, които са не само да законодателстват, но и да упражняват контрол. Това каза Павел Попов от "Демократична България" по Нова тв, коментирайки предложенията за промени в депутатския правилник на "Прогресивна България". 

"Много сериозно е това, че на депутатите се ограничава достъпът до документи", каза още той.  "По сегашния правилник това става до 14 дни, а сега ще трябва да използвам личните си връзки, няма срок", обясни народният представител. 

Друго, което ги притеснявало, е трудностите при създаването на временни комисии.  Според предложението подобно искане ще правят 48 народни представители. 

"Част от замисъла на управляващите е да покажат опозицията като нещо неразривно, но ние не целим това", каза още той.  

Попов прекарал вчера три часа в комисията, която работи по новия правилник.  

"Силно съм обезпокоен от авторитарните тенденции, които властват там. Българите избраха генерал, а дасега действат старшинки", заключи той. 

Павел Попов, "Демократична България" Кадър: Нова тв

