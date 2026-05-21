Павел Попов от ДБ за комисията по правилника: Българите избраха генерал, а действат старшинки

Безпокойството ни не е глупост. Става дума за ограничаване на функциите на народните представители, които са не само да законодателстват, но и да упражняват контрол. Това каза Павел Попов от "Демократична България" по Нова тв, коментирайки предложенията за промени в депутатския правилник на "Прогресивна България".

"Много сериозно е това, че на депутатите се ограничава достъпът до документи", каза още той. "По сегашния правилник това става до 14 дни, а сега ще трябва да използвам личните си връзки, няма срок", обясни народният представител.

Друго, което ги притеснявало, е трудностите при създаването на временни комисии. Според предложението подобно искане ще правят 48 народни представители.

"Част от замисъла на управляващите е да покажат опозицията като нещо неразривно, но ние не целим това", каза още той.

Попов прекарал вчера три часа в комисията, която работи по новия правилник.

"Силно съм обезпокоен от авторитарните тенденции, които властват там. Българите избраха генерал, а дасега действат старшинки", заключи той.