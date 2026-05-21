Ваня Григорова: Касапско рязане на администрацията, Кънчо Стойчев: Не е сеч, а анализ

Не става дума за сеч, а за анализ. Това заяви социологът Кънчо Стойчев по Нова тв, коментирайки административната реформа.

"Бюджетът няма да бъде закърпен през такова касапско рязане на администрацията. Проблемът е, че трябва да преценим дали местата са ненужни, или са незаети, защото са непривлекателни за работа", заяви пък Ваня Григорова. Тя даде за прмер Инспекцията по труда, където се започва със заплата 800 евро. "Трябва да има закриване на агенции, които се ненужни, има партийни назначения, но те са началници и може да се освободим от тях. Незаети бройки не означава ненужни", обобщи тя.

Синдикалният патос си е синдикален патос, опонира Кънчо Стойчев. И добави: "здравият разум говори точно обратното, а всеки се е сблъскал с администрацията, без която не можем, но има такива, които си клатят краката."

"Съкращения са необходими, българският бизнес е категорично за съкращения", каза още той.

Общинската съветничка и доскорошна синдикалистка Ваня Григорова и социологът Кънчо Стойчев коментира освен темата за администрацията и предложенията на властта за укротяване на растящите цени и защитата на потребителите.

"Ревът на опозицията е рев защо не сме във властта, но е и превенция за по-алчните. Може ли да оставим пазарът да се регулира, като виждаме, че това не се случва", попита Григорова. "Да залагаме на това, че потребителят ще купува българското, само защото е българско, но то е по-скъпо, е несъстоятелно", каза тя и попита защо нямаме кооперативи.

Според Кънчо Стойчев този проблемът брадясал. Той припомни, че се занимава с него от 11 години, като част от "Произведено в България". Успели да махнат такса "рожден ден", защото веригите за почерпката за своя рожден ден, например 10 години, взимали парите от потребителите. По думите му били нарушени правилата навсякъде, но проблемът бил отсъствието на държава.

Трябва да се осветли процесът на ценообразуване, лъжа е, че това е търговска тайна. Когато се осветли този процес, ще стане ясно за какво става дума, каза Стойчев. По тази тема Ваня Григорова се съгласи с него.