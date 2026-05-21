Растенията – най-красивите химически фабрики!

Освобождават от длъжност директора на БАБХ

Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, съобщава БНР.

Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.

Според Мавровски заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат.

Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.

Все още не е ясно кой ще оглави агенцията.

