Родители на протест в Пловдив заради забавения ремонт на хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"

Родители излязоха на протест в Пловдив заради проточилия се месеци ремонт на хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий". Сградата на учебното заведение е неизползваема от юни миналата година, а повече от 2000 хил. ученици са разпределени в различни училища в региона само втора смяна.

Родителите обясниха, че нямат повече доверие на общината. Според тях постоянно изкачат нови проблеми по работата върху училището, което допълнително удължава ремонтните дейности. Освен това зданието е с голямо историческо значение и е паметник на културата.

Общината твърди, че училищното ръководство и родителите са държани в течение за развитието на проекта и вече няма обстоятелства, които да удължават работната дейност, която скоро ще приключи по график. Строителите ще предадат обекта на възложителя на 15-ти август, за да има време да бъде почистен и подготвен за следващата учебна година.