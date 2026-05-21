Сергей Станишев: Тенденцията за бързо увеличаване на дълга, продължила 5 г., беше много опасна

Това, в което сме, не е криза, но тенденцията беше много опасна. Тенденцията, която продължи 5 години, беше за много бързо увеличаване на дълга. Трябва да има затягане на разходната част и увеличаване на приходната. Но не може отведнъж да се пречупи тенденцията, коментира по Нова тв ситуацията бившият премиер Сергей Станишев. Той добави, че ще се положат усилия от контролните институции, но добави, че трябва да сме реалисти, защото вдигането на цените е заради външните фактори, като кризата в Близкия изток.

"Знакът е положителен за хората, че някой мисли реално за това", добави той.

"Трябва да се премахнат преградите за правене на бизнес между държавите в ЕС. Една българска фирма много трудно може да оперира ефективно в Белгия например, тя може да изнася, но не и да оперира", каза още Станишев.

И добави: Добрата новина е, че има график за реформи, но нашият глас трябва да бъде ясен. Това била и целта на форум за енергийна ефективност и геополитика, който ще се проведе в София в началото на юни.

"Ако не си кажем проблемите, никой няма да се погрижи за нас", обобщо Станишев.