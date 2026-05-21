Порицават публично майка, зарязала малолетното си дете на улицата в Пловдив

Договори и 6 месеца условно

Кметът на село Динк ще трябва да изпълни общественото порицание на местна жителка, признала, че е зарязала детето си в Пловдив. Жената сключила споразумение с прокуратурата, като договорила и 6 месеца условно с 3 г. изпитателен срок.

На 6 септември 2023 г. тя била в областния център с малолетния си син, когото изоставила на обществено място без надзор. По този начин жената поставила момчето в ситуация на повишен риск от получаване на травматични увреждания.

Общественото порицание, което договорила, ще бъде изпълнено чрез публично обявяване на наказанието от кмета на селото, в което жената живее. Тя трябва да плати 161,46 евро разноски, а 257,60 евро остават в полза на държавата.

Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.