Над 760 абитуриенти дефилират по червения килим във Велико Търново

762 абитуриенти ще изпрати тържествено Велико Търново тази година. Церемониите ще се състоят на 24 и 25 май. Първата вечер по червения килим пред сградата на театър „Константин Кисимов" ще дефилират 419 дванайсетокласници от 6 училища. Те са възпитаници на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов", Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов", Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий", Средно училище „Емилиян Станев", Средно училище „Владимир Комаров" и Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров".

Втората вечер, аплодирани като холивудски звезди, ще преминат 343 абитуриенти от 16 паралелки на останалите шест училища – Професионална гимназия по електроника „Александър С. Попов", Спортно училище „Георги Живков", Американски колеж „Аркус", Природоматематическа гимназия „Васил Друмев", Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон" и Средно училище „Вела Благоева".

57 зрелостници ще бъдат удостоени с лента „Отличник" за високи постижения и отличен успех в курса на обучение. Всички абитуриенти ще получат празнично послание от кмета Даниел Панов.