Още търсят мечката с мечето, убили човек на Витоша

Мечката, която уби човек на Витоша, все още се търси. "Засега не се наблюдава движение на мечки в този района", обясни главният експерт д-р Никола Дойкин по Нова тв. По думите му как ще се действа, ще се реши само при окончателни данни.

Търснето на мечката започнало с обход и с поставяне на камери. Д-р Дойкин допълни, че процедурата била стандартна. Камерите се поставяли на места, където обичайно минавали диви животни. Щели де се получат снимки на всички животни, които се движат по дадената пътека. Техниката била с термо датчици и всички топлокръвни животни можело да бъдат регистрирани. Поне половината, или 3/4 от 20-е мечки, за които се предполага, че живеят в Плана, Витоша и Верила, били точно на Витоша.