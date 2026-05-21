Задържаха пиян шофьор и баща му, опитал да осуети проверката

Дима Максимова

Водач, употребил алкохол, установиха пътните полицаи в  Горна Оряховица, задържаха и баща му опитал да попречи на полицаите да тестват сина му.

Тази нощ около 2,30 ч. в железничарския град е спрян лек автомобил, управляван от 25-годишен от Луковит и пътник в автомобила 41-годишният му баща. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,52 промила. Той е отказал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

По време на проверката баща му се опитал да попречи на служителите на реда да извършат задълженията си по служба. В резултат на това той също е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу двамата са образувани бързи производства.

