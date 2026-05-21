Скрити човешки кости в Рилския манастир – не забра...

Моторист е с натрошен крак след катастрофа на централна улица във Велико Търново

Дима Максимова

Линейка СНИМКА: Архив

26-годишен мотоциклетист е пострадал при удар с кола в областния град. Произшествието е станало в сряда около 17 ч. на кръстовището до хотел "Янтра" в старата част на Велико Търново. По първоначална информация са се ударили лек автомобил, управляван от 53-годишен великотърновец, и мотоциклет, управляван от 26-годишен местен жител. В резултат на това мотоциклетистът е с множество фрактури на долен крайник, съобщи полицията. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Инцидентът в час пик образува огромни тапи към Царевец и Арбанаси, както и към северния изход на Велико Търново към Русе.

