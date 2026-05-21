Издирван мъж, установиха служители на полицията в Павликени. В сряда следобед в хода на специализирана полицейска операция по метода «широкообхватен контрол» в с. Михалци е извършена проверка на 19-годишен от с. Морава. В хода на проверката е изяснено, че той се издирва от Федерална република Германия. Уведомени са компетентните служби, съобщи ОДМВР - Велико Търново.
Засякоха в Павликени 19-годишен, издирван от властите в Германия
