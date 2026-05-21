Почина дизайнерката Санда Стратулат-Протич, нарисувала детството

На 18 май на 89-годишна възраст е починала художникът и графичен дизайнер Санда Стратулат-Протич. Това съобщи във фейсбук режисьорът, аниматор и плакатист Теодор Ушев.

Ето какво гласи цялата му публикация:

С прискърбие съобщаваме, че на 18 май на 89 години ни напусна Санда Стратулат-Протич.

Санда беше най-добрият, сърдечен, всеотдаден и добър човек, който познавах. Всичко, което знам за графичния дизайн, научих от нея.

Родена е в Букурещ, в семейство на румънски интелектуалци, музиканти и артисти. Завършва Академията за изящни изкуства в Букурещ. Бързо се утвърждава като едно от имената в румънската мозайка и стенна живопис.

Малко след това среща специализиращия в Букурещ, виден български ендокринолог проф. доктор Михаил Протич и заедно се преместват в София. В София, стилът й е определен като прекалено формалистичен и декоративен за господстващата по времето на социализма реалистична, пропагандна доктрина в стенописта. Жизнерадостните стилизации на Санда не се харесват на тогавашните комисии в СБХ – а и по онова време в запазената мъжка територия на монументалната живопис жени не са да допускани.

И Санда е принудена да работи като приложен график и дизайнер; опаковката и графичния дизайн за храни се считат за непрестижни художествени дейности. Там са „забутани" да работят художници от буржоазни семейства, врагове, недостойни за „голямото соц. Изкуство"

Нетрадиционният ѝ стил бързо придобива популярност и успява да се наложи сред безличната, скучна среда и социалистическата сивота на опаковачния дизайн.

Санда се впуска с любов и професионализъм в тази дейност, колекционира най-добрите световни образци на дизайна, опитва се да въвежда нови технологии.

С една едничка цел – да успее да направи опаковките на храните по-естетски, по-привлекателни.

Да вкара в мрачните, полупразни магазини цвят и радост.

Така създава любимите на поколения опаковки - на дъвките „Идеал", шоколадите „ Кума Лиса", , бисквити „Детска радост", „Златна есен", „Зрънчо", запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти.

Ако има някакъв цвят, радост в опаковките от онова време – всичко е излязло от ръцете на Сандуца, както я наричаха най-близките. Денонощия труд над ръчно нарисувани „цветоотделки", цели нощи в тъмната фотографска стая, за да извади от бракуваните отпреди войната, стари машини за печат на мукава и дефектните, евтини мастила, някаква прилична, модерна за времето си естетика, нещо приятно за окото.

Санда Стратулат-Протич нарисува нашето детство.

От опечаленото семейство: Олгуца, Михаил, Светла, Александра, Михаил, Юлия, Теодор.