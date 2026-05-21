Пламен Абровски: Светла Янчева ще поеме БАБХ, няма драма в смяната на Мавровски

Новият директор на БАБХ, е професор Светла Янчева. Нейното представяне ще бъде днес в 11 часа в агенцията.

Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски, който в този час представя екипа и приоритетите си на брифинг в земеделското министерство.

"Сутринта се чух с г-н Мавровски, помолих го колегиално да организира приемане-предаване. На него ще му благодаря за свършената работа, трябва да има приемственост, а не да отричаме, това което е свършено до момента", каза Абровски. На въпроса на какво се дължи смяната на досегашния директор Ангел Мавровски, за което стана ясно по-рано днес, Абровски коментира, че е нормално едни нов екип да се сформира с нови хора. "В тази смяна няма новина и драма. Мавровски свърши много добра работа и показа, че тази агенция може да работи", каза още агроминистърът.

Светла Янчева е български агроном, учен и дългогодишен академичен преподавател. Била е и зам.-министър в кабинета на Огнян Герджиков през 2017 г.

Абровски представи и екипа си. Ведомството ще има четирима заместник-министри - Иван Палигоров, с ресор горското стопанство, Крум Неделков - животновъдство, Красимир Чакъров, ще отговаря за втория стълб на подпомагането, Янислав Янчев - директни плащания и растениевъдство.

В частта за горите министърът открои сериозни проблеми с противопожарната подготовка. По негови данни са изпълнени едва около 55% от необходимите мерки за превенция на пожари, като оставащите дейности трябва да бъдат завършени до края на юни, за да се ограничи рискът през активния пожароопасен сезон.

Абровски обърна внимание и на финансовото състояние на държавните горски предприятия, като посочи рязък обрат от значителна печалба към загуби. Според представените данни от близо половин милиард лева печалба през 2023 г., секторът е на път да отчете около 22 млн. лв. загуба през 2025 г. Той определи това като резултат от натрупани проблеми и липса на ефективно управление на ресурса.

По отношение на водния сектор министърът подчерта, че напояването е стратегически приоритет, но инфраструктурата е в тежко състояние. Министерството управлява общо 19 язовира, като за повечето са необходими значителни инвестиции за ремонт и осигуряване на безопасност, без към момента да има ясна финансова оценка за мащаба на нужните средства.

Той допълни, че през 2026 г. към ведомството са прехвърлени още четири язовира, които не са били поддържани от 2018 г., като това допълнително утежнява ситуацията и увеличава натиска върху бюджета и експертния капацитет.

Абровски коментира, че след присъединяването на България към ЕС фокусът в сектора е бил насочен основно към усвояване на средства, а не към реална ефективност и резултати. По думите му липсва системно измерване на това как инвестициите се превръщат в устойчиви политики и подобряване на сектора.

"По отношение на животновъдния сектор има натрупани задължения от около 2,3 млн. евро, свързани с обезвреждане на животински отпадъци", обясни още агроминистърът.

Той посочи и сериозен структурен проблем на европейския пазар на мляко, където има свръхпроизводство и засилен ценови натиск върху българските производители.

„Попадаме в ситуация, за която няма предварително подготвени мерки", отбеляза Абровски, като подчерта, че възможностите за намеса са ограничени при липса на бюджет.

Министърът съобщи, че договорът за градозащита чрез самолетен способ е забавен, което временно оставя част от страната без активна защита от градушки.

Той уточни, че новата обществена поръчка обхваща периода 2026-2028 г. и в момента се работи с Агенцията за обществени поръчки за ускоряване на процедурите.

