Непълнолетен седна зад волана след употреба на кокаин

Непълнолетен младеж седна зад волана след употреба на кокаин. В сряда кюстендилски полицаи са установили непълнолетен младеж да управлява лек автомобил „Ауди" след употреба на наркотично вещество. Проверката е извършена в с. Скриняно.

На водача е направен тест с техническо средство за употреба на наркотици и алкохол. Резултатът за употреба на алкохол е отрицателен, за употреба на наркотици е отчел наличие на кокаин. Водачът е задържан с полицейска заповед, взета му е кръв за анализ.

Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.