60-годишен подхвърли 20 евро в патрулка в село Бенковски

60-годишен шофьор подхвърли 20 евро в полицейски автомобил в село Бенковски, за да осуети проверка, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 20 май, около 13 часа в село Бенковски е задържан 60-годишен мъж. Той, за да осуети полицейска проверка, подхвърля в служебния автомобил на полицията банкнота с номинал 20 евро. Привлечен е в качеството му на обвиняем.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 20 май, около 17:10 часа в района на село Загорци е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес", управляван от 53-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,80 промила.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.