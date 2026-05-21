ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скрити човешки кости в Рилския манастир – не забра...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22890143 www.24chasa.bg

60-годишен подхвърли 20 евро в патрулка в село Бенковски

Дияна Райнова

972
Полиция СНИМКА: 24 часа

60-годишен шофьор подхвърли 20 евро в полицейски автомобил в село Бенковски, за да осуети проверка, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 20 май, около 13 часа в село Бенковски е задържан 60-годишен мъж. Той, за да осуети полицейска проверка, подхвърля в служебния автомобил на полицията банкнота с номинал 20 евро. Привлечен е в качеството му на обвиняем.

По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 20 май, около 17:10 часа в района на село Загорци е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес", управляван от 53-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 1,80 промила.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание