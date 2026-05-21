Съдът спря референдума за завода за барут в Карлово

Допитването би струвало близо четвърт милион евро от бюджета на общината

Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на решението на Общинския съвет в Карлово на 28 юни т. г. да се проведе референдум за завода за барут. Въпросите в допитването са: Съгласни ли сте Община Карлово да не променя предназначението на имоти от устройствения план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут, да не бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционно предложение на предприятия „Rheinmetall AG" и ВМЗ, и подкрепяте ли да бъде забранен строежът на такъв завод?

В това дело съдът не е разгледал по същество въпроса със законосъобразността на решението на местния парламент в Карлово. Има съмнения, че то не е издържано, защото имотът, за който става дума, и инвестиционното намерение са на държавата, а не на Община Карлово, но те ще бъдат разгледани отделно. На този етап съдът е спрял само предварителното изпълнение с мотива, че то би могло да доведе до трудно поправими вреди и до разходване на значителен публичен ресурс, в случай че впоследствие решението бъде отменено или обявено за нищожно.

Референдумът би струвал 244 550 евро от бюджета на Община Карлово.