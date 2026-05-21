Официалната церемония по връчване на отличията на първенците на Випуск 2026 г. в средното образование се проведе в Народно читалище „Добри Войников-1856".

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави зрелостниците и отбеляза, че днес е празник за Шумен. „Днес изпращаме едни талантливи, красиви, успешни и амбициозни млади хора, които с труда си, с постоянството си, заслужиха уважението на своите родители, учители и на целия град. Гордост е и радост за Шумен да ви види днес уверени, усмихнати и готови да поемете по своя път", посочи кметът.

Той изрази благодарност към преподавателите и семействата на завършващите дванадесетокласници за подкрепата.

Кметът проф. Христов отбеляза, че Шумен е специален град. Град на духа, на знанието, на българската памет. Град, който през годините е създавал учители, просветители, творци, учени и най-вече достойни и родолюбиви българи.

„Днес пред вас стои светът. Някои от вас ще учат в други градове, в други държави. Ще започнат работа, ще създадат семейства, ще градят своя живот и това е естественият път на всяко поколение. Но ви моля да запомните едно - Шумен ви обича и се гордее с вас. Където и да ви отведе животът, искам да знаете, че тук винаги ще имате дом, приятели и място, към което да се върнете, защото вие сте бъдещето на нашия град", каза кметът.

Той допълни още: „Вярвам, че един ден вие ще се върнете тук, в Шумен, по-уверени, по-знаещи и по-силни. Ще се върнете със своите идеи, ще ни предадете своята енергия, ще ни заразите със своята смелост и ще промените града ни така, както искате той да бъде за вашите деца. Убеден съм, че именно вашето поколение може да направи Шумен такъв, какъвто искате един ден да бъде - различен, съвременен, велик град."

Кметът завърши своето слово, като отправи пожелания към зрелостниците да бъдат смели и достойни хора, да вярват, че светът е добро място и да бъдат уверени в своите възможности, както и да не забравяте откъде са тръгнали.

В тържествената програма бяха включени и музикални изпълнения. Преслава Георгиева, ученичка от II „а" клас на НУ „Илия Рашков Блъсков", от вокално студио „Прима" с музикален педагог Красимира Иванова изпълни химна на Шумен. Кристияна Енчева от III „в" клас в СУ „Сава Доброплодни" с преподавател Христина Денчева представи „Една българска роза". Деца от Начално училище „Княз Борис I" също се включиха в програмата.

На церемонията присъстваха областният управител Георги Жеков, председателят на Общински съвет Шумен Ася Аспарухова, заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева, родители и гости.

Списък на отличените 11 първенци от Випуск 2026 г.:

ДАНИНА ГАНЧЕВА

Средно училище „Сава Доброплодни“

Профил „Изобразително изкуство“

Данина Ганчева е ученичка от Средно училище „Сава Доброплодни“, която през целия си гимназиален път демонстрира постоянство, високи социални постижения и отдаденост към училищната общност. Тя съчетава успешно лидерски качества, активна гражданска позиция и умение да вдъхновява своите съученици като председател на Ученическия съвет в Средно училище „Сава Доброплодни“. Данина е инициатор на множество значими училищни и благотворителни инициативи, а активното ѝ участие в клуб „Дебати“ и европейски програми като „Еразъм“, „Евроскола“ и Дискавър ИЮ допринася за авторитета на училището на местно и национално ниво. Със своето достойно поведение, отговорност и утвърдени морални ценности тя се превръща в пример за младите хора в Шумен. Заради своите успехи и цялостен принос към училищния живот Данина Ганчева е предложена за удостояване с почетното отличие „Първенец на випуск 2026“.

НИКОЛ ИВАНОВА

Средно училище „Йоан Екзарх Български“

Профил „Хуманитарни науки“

Никол Иванова е ученичка в Средно училище „Йоан Екзарх Български“, която през целия си учебен път от 1. до 12. клас поддържа отличен успех и демонстрира постоянство, амбиция и стремеж към знания. Тя активно участва в олимпиади и състезания по български език и литература, английски език и философия, представяйки достойно своето училище на общинско и областно ниво. Никол има значим принос към училищния живот чрез участие в литературни конкурси, образователни проекти, инициативи за четене и кампании, свързани с гражданската активност и културата. Със своите лидерски качества, инициативност и отговорно отношение тя вдъхновява своите съученици и допринася за развитието на училищната общност. Постигнатите успехи, активната ѝ дейност и личните ѝ качества я правят достоен носител на отличието „Първенец на випуск 2026“.

Тя поднесе приветствие от името на наградените зрелостници.

НИКОЛАЙ КРАСЕНОВ

Средно училище „Панайот Волов"

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Николай Красенов завършва профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в Средно училище „Панайот Волов“ с отличен успех и впечатляващи постижения в областта на информационните технологии. Николай се отличава с лидерски качества, отговорност и активна роля в ученическото самоуправление и дейността на Ученическия съвет, а като знаменосец на училището заслужено получава признание за своята дисциплина и отдаденост. Успоредно с това достойно представя България и град Шумен чрез участията си с ансамбъл „Шумен“ на национални и международни сцени, както и чрез активното си включване в благотворителни инициативи. Със своите успехи, обществена ангажираност и личностни качества Николай Красенов е пример за успяващ и отговорен млад човек.

ЗДРАВКО НИКОЛОВ

Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“

Профил „Математически“

Здравко Николов е възпитаник на Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ от V до XII клас и завършва обучението си с отличен успех, постигнат с постоянство, висока мотивация и отговорно отношение към учебния процес. Той е изявен състезател по физика, информатика и математика, носител на множество отличия от национални олимпиади и турнири, а последният му голям успех е първото място на Пролетното национално състезание по физика през 2026 г. в София. Здравко впечатлява не само със своите знания и сертификат по английски език ниво С2 (Кеймбридж), но и с лидерските си качества, умението да работи в екип и да вдъхновява своите връстници. Той демонстрира и силна обществена ангажираност, като участва в „Златната лига“ на „Стани богат“ и дарява спечелените средства на фондация „Гален Темелков“ в подкрепа на младите лекари в България. Със своите качества, морал и интелект Здравко достойно се утвърждава като едно от най-ярките лица на своята гимназия.

ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА

Профилирана eзикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров"

Профил „Чужди езици“

Виктория Петрова е ученичка на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ и се отличава с отличен успех, интелектуално присъствие и умение уверено да защитава своите позиции. Тя впечатлява със своята оригиналност на мисленето, постоянство и уважение към чуждото мнение, като е високо ценена както от своите преподаватели, така и от съучениците си. Виктория успешно защитава сертификат „Ди Ес Ди II“ с ниво С1 и е стипендиант на „Американска фондация за България“ за постижения в областта на езиците през 2023 и 2024 година. Представя достойно училището в национални състезания и международни проекти по немски език, сред които „Булгариен лист фор“, „Зайтенвайзе“ и „Югенд дебатиерт“. Заради своите високи постижения и личностни качества Виктория Петрова е избрана единодушно за първенец на Випуск 2026 година.

ПРЕСЛАВА ПЕТРОВА

Професионална гимназия по икономика

Специалност „Икономика и мениджмънт“

Преслава Петрова е отлична ученичка и достоен представител на Випуск 2026 на Професионална гимназия по икономика, завършваща специалност „Икономика и мениджмънт“ като първенец на випуска. Тя впечатлява с постоянство, трудолюбие и високи резултати както в учебния процес, така и в спортни състезания и Европейската олимпиада по статистика. Преслава активно участва и във фолклорните изяви на ансамбъл „Мадара“ при Народно читалище „Тодор Петков 1963“, демонстрирайки творчески дух и отдаденост към българските традиции. Като председател на класа тя е инициатор и организатор на множество празници, благотворителни акции и училищни инициативи, с което печели уважението на учители и съученици. Със своите знания, лидерски качества и мотивация за развитие в икономическата сфера Преслава се утвърждава като подготвен млад човек с обещаващо бъдеще.

КРИСТИЯН ЦЕКОВ

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“

Специалност „Приложно програмиране“

Професия „Приложен програмист“

Кристиян Цеков е ученик с пълен отличен успех през всичките пет години на обучение в Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ и се утвърждава като отговорен, дисциплиниран и активен участник в училищния живот. Той постига впечатляващи успехи в национални състезания като „Мога и зная как“, „Електрониада“ и „Иновативна електроника“, където многократно печели призови места, включително две първи места през 2023 и 2026 година. Кристиян развива своите интереси в областта на електрониката, програмирането, литературата и спорта, участва в клубове по интереси, в училищния волейболен отбор и в международни форуми по изкуства в Гърция. През 2026 година участва в стаж по програма „Еразъм плюс“ в град Римини, Италия, а също така има принос в подготовката и откриването на Центъра за високи постижения в гимназията. Със своите знания, талант, активна гражданска позиция и многобройни постижения Кристиян достойно допринася за утвърждаването на доброто име на училището и град Шумен.

ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии

Специалност „Организация на туризма и свободното време”

Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”

Фатме Сюлейман е ученичка с отличен успех през всичките пет години на обучение, постигнат с трудолюбие, постоянство и силна мотивация. Тя се отличава с отговорност, инициативност и увереност, като активно участва както в учебния процес, така и в различни обществени и училищни инициативи. Креативна и отзивчива, Фатме умее да работи в екип, да представя уверено своите идеи и да създава положителна атмосфера сред своите съученици. През годините се включва активно в извънкласните дейности на гимназията, в училищни проекти, мобилност по програма „Еразъм плюс“ и националното състезание „Млад хотелиер“. Със своето достойно поведение, толерантност и постоянна готовност да помага, Фатме е пример за отговорен и вдъхновяващ млад човек.

ДИМИТРИНА ХАДЖИЙСКА

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Професия „Фризьор“

Димитрина Хаджийска е ученичка в Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“, с отличен успех през всички години на обучение. Тя участва активно в организационния живот на гимназията, проявявайки инициативност, отговорност и умения за работа в екип, като през цялото време е член на ученическия съвет на класа. Димитрина се включва активно в класни и извънкласни форми като „Космосът – скрита сила“, „Магията на словото“ и „Силата на словото“. Със своята съпричастност и доброта тя участва и в благотворителни инициативи в Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в Шумен. Ежегодно представя професионалните си умения по време на патронния празник на гимназията и достойно допринася за нейния авторитет.

МЕРТАН ИБРЯМОВ

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Специалност „Строителство и архитектура“

Професия „Строителен техник“

Ученикът проявява изявен интерес към специалността, която изучава в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен, и през целия курс на обучение поддържа много добър и отличен успех. Той е активен участник в училищния живот, включвайки се в литературни, спортни и професионални инициативи, като още през 2023 година печели второ място в спортно-строително състезание на гимназията. През следващите години участва в „Строй Академи съмър“ и в международното състезание „Варна Спагети Инженеринг“, където с отбора „Хаста Ла Виста“ печели първо място на национално ниво. През 2026 година заема първо място в регионалния кръг и участва в националния етап на състезанието „Най-добър млад строител“ от календара на Министерство на образованието и науката. Със своите професионални умения, постоянство и активност той достойно представя своето училище и утвърждава доброто име на гимназията.

БУШРА ИСМЕТ

Духовно училище „Нювваб“

Профил „Икономическо развитие“

Бушра Исмет завършва XII клас в Духовно училище „Нювваб“ с отличен успех през целия курс на обучение. През годините тя демонстрира дисциплина и постоянен стремеж към развитие, с което допринася за авторитета на училището. Бушра постига впечатляващи успехи в олимпиади „Кингс“, където печели златен медал по английски език и сребърни медали по български език и математика. Със своите знания, аналитично мислене и упоритост тя се утвърждава като пример за мотивиран и успешен млад човек. Бушра Исмет е гордост за своето училище и достоен представител на младото поколение в град Шумен.