Иззеха 40 грама канабис от къща в Добрич

Иззеха 40 грама канабис в два пакета от къща в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 20 май, около 16 часа служители на сектор „Противодействие на криминалната полиция" при Областната дирекция на МВР в Добрич извършват проверка на частен имот по бул. „Русия", обитаван от 42-годишен мъж. В хода на проверката в една от стаите на къщата са установени два полиетиленови плика със суха тревна маса, реагиращи на канабис с тегло 40 грама. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Предния ден - на 19 май, около 16:10 часа пак при специализирана полицейска операция по линия на наркотични вещества при проверка на частен имот по ул. „Вардар" в град Добрич е установено, че една от стаите е пригодена за лаборатория за отглеждане на канабис с изградени осветителни, вентилационни, климатични и отоплителни системи. Полицейските служители изземват на място растения с различна височина с общо тегло 9 килограма, суха тревна маса с тегло 60 грама и наличното оборудване в помещението. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 47-годишен мъж, известен на МВР.

