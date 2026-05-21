Вигенин: Достъпът до лекарства вече е въпрос на сигурност и европейски суверенитет

„Днес достъпът до лекарства вече не е само здравен въпрос. Той е въпрос на сигурност и европейски суверенитет." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на пленарния дебат в Страсбург за необходимостта от европейска солидарност при гарантирането на достъпа до лекарства на фона на нарастващите геополитически рискове.

В изказването си Вигенин подчерта, че последните кризи ясно са показали уязвимостта на Европа по отношение на недостига на критични лекарства, зависимостта от доставчици извън Европейския съюз и затрудненията във веригите на доставки.

„Нито една държава не може сама да реши тези проблеми", заяви българският евродепутат. Според него са необходими координирани европейски действия за укрепване на производствения капацитет в Европейския съюз, за изграждане на по-устойчиви вериги на доставки и за по-добра готовност при бъдещи здравни кризи.

Вигенин открои и значението на бъдещия Европейски фонд за конкурентоспособност, който според него може да има много съществена роля за стратегическата автономия на Европа в сектора на лекарствата. Той припомни, че само преди две седмици Комисията по обществено здраве на Европейския парламент е приела становище, което поставя силен акцент върху стратегическата автономия на ЕС в производството на лекарства, подкрепата за иновациите и гарантирането на достъпни медикаменти за всички европейски граждани.

„Като докладчик за групата на социалистите и демократите настоявах за повече гарантирани средства за здравеопазване, включително за лекарства", подчерта Вигенин. В изказването си той обърна внимание и на проблема с недостига на медицински кадри и т.нар. „здравни пустини", регионите с ограничен достъп до медицинска помощ. „Освен лекарствата, на дневен ред са и мерките за обезпечаване на здравните системи с медицински персонал и преодоляване на явлението „здравни пустини", което е недопустимо в съвременна Европа", предупреди Кристиан Вигенин.

