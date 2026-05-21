С голямо шествие и „Звук и светлина" Велико Търново чества 24 май

В навечерието на празника връчват общинските награди за култура и образование

Велико Търново ще чества 24 май с богата празнична програма. Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност ще бъде отбелязан с поредица от събития, започващи от тази вечер – 21 май.

В 18:00ч. днес в Художествената галерия „Борис Денев" кметът Даниел Панов ще връчи годишните общински награди „Култура" на изявени творци в различните жанрове. Престижното отличие в различните категории ще получат колективът на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов", фотографът Генчо Петков, скулпторът Ивелин Ламбринов, музикалната педагожка и откривател на таланти Петя Василева и младата актриса и солист на театъра Полина Петкова.

22 май е посветен на наградите на учителите. В 18:00ч. в петъчната вечер в залата на МДТ „Константин Кисимов" ще бъдат обявени и наградени носителите на общинския приз „Св. Патриарх Евтимий" – за учител и учителски колектив на годината. Подарък за всички ще е постановка на Шекспировата комедия „Много шум за нищо".

Денят на буквите - 24 май, по традиция започва с традиционна празнична среща на кмета Даниел Панов с учители и културни дейци – в 10:00ч. в ритуалната зала на Общината. По улиците на Велико Търново ще премине голямо празнично шествие – то потегля в 10:30ч. от площад „Велчова завера" и ще завърши пред Общината. На сцената там в 11:30ч. е празничното слово на кмета Даниел Панов, обявен ще бъде и носителят на общинската награда „24 май" за изявен зрелостник. В 12:00ч. е концертът на учениците от СУ „Емилиян Станев".

24 май поставя началото и на традиционните абитуриентски дефилета. Близо 800 дванайсетокласници ще преминат по червения килим в центъра на Велико Търново. Тържественото изпращане започва в 18:00ч. в празничната вечер и продължава в същия час на следващия ден – 25 май.

Финал в отбелязването на Деня на българската просвета и култура е аудиовизуалният спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина" – прожекцията е в 21:30ч. и ще може да се гледа от площад „Цар Асен I".