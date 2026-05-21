ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общото събрание на ООН подкрепи становище на Между...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22890574 www.24chasa.bg

19-годишен шофьор с двама пътници преобърна автомобил по таван в Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

1176
Инцидентът е станал след полунощ СНИМКА: 24 часа

19-годишен шофьор преобърна автомобил по таван в Смолян, след като се ударил в бордюр. Младият водач е с охлузни рани, но без сериозни наранявания. Двамата 18-годишни пътници са без оплаквания и травми.

Инцидентът е станал след полунощ на кръстовището между ул. „Околовръстна" и ул. „П. Р. Славейков". Според полицията водачът на лекия автомобил „Фолксваген Голф" не е съобразил скоростта си с релефа на пътя, изгубил е контрол над автомобила, ударил се е в бордюр и се е преобърнал по таван.

Пътнотранспортното произшествие е обработено по административен ред.

Инцидентът е станал след полунощ СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)