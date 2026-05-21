19-годишен шофьор с двама пътници преобърна автомобил по таван в Смолян

19-годишен шофьор преобърна автомобил по таван в Смолян, след като се ударил в бордюр. Младият водач е с охлузни рани, но без сериозни наранявания. Двамата 18-годишни пътници са без оплаквания и травми.

Инцидентът е станал след полунощ на кръстовището между ул. „Околовръстна" и ул. „П. Р. Славейков". Според полицията водачът на лекия автомобил „Фолксваген Голф" не е съобразил скоростта си с релефа на пътя, изгубил е контрол над автомобила, ударил се е в бордюр и се е преобърнал по таван.

Пътнотранспортното произшествие е обработено по административен ред.