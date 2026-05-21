Пускат пет черни лешояда от Испания в Източните Родопи

Пет черни лешояда ще бъдат освободени в Източните Родопи, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на официалния си сайт. След пристигането си от Испания птиците ще бъдат настанени в адаптационна волиера, където ще прекарат няколко месеца, преди да бъдат освободени в природата, посочиха от организацията.

Черният лешояд е една от най-редките птици на Балканите и най-едрият лешояд в Европа, казаха от БДЗП. В миналото видът е бил широко разпространен в България, но изчезва като гнездящ в края на XX век. Благодарение на международното сътрудничество и подкрепата на местните общности черните лешояди постепенно се завръщат в Родопите, посочиха от природозащитната организация. Оттам добавиха, че от началото на инициативата за възстановяване на вида са освободени общо 40 птици.

През тази година бяха регистрирани осем двойки, а три от тях успешно излюпиха малки, казаха от БДЗП. Организацията определя това като исторически успех за опазването на вида у нас.

През октомври 2025 г. седем черни лешояда (Aegypius monachus) бяха освободени в Източните Родопи в рамките на инициативата за възстановяване на вида.