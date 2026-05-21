Кола тръгна сама на заден ход и блъсна шофьора. Инцидентът е станал около 9 часа в сряда в санданското село Плоски. Паркирайки лек автомобил „Фолксваген Голф" на улица със стръмен наклон в с. Плоски, 74-годишният водач от Благоевград не е предприел необходимите мерки за обезопасяване на автомобила. Колата потеглила и минала през крака му. Мъжът паднал и пострадал с фрактури на стъпалото, кости на крака и три ребра. Направената му проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна.