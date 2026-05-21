Пиян водач се удари първо в пано, а после и в дърво в Кричим

Инцидентът е станал посред нощ

Пиян шофьор е без сериозни наранявания след катастрофа, която предизвика в ранните часове на днешния ден в Кричим, съобщават от полицията. Около 2,15 ч. била предприета полицейска проверка по сигнал, че на кръстовище в града лек автомобил БМВ излязъл вляво извън платното за движение и последователно се блъснал в метално предпазно пано и дърво. Установено е, че колата управлявал местен жител, чиято проба с дрегер отчела над 1,8 промила. Мъжът отказал да направи медицинско изследване.

В рамките на започнатото бързо производство той е задържан за срок до 24 часа в РУ-Стамболийски, а собственият му автомобил е иззет. Междувременно вчера подобни полицейски мерки са взети и срещу други двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол над 1,2 промила. Извършителите са били засечени в район „Тракия" в Пловдив и в Асеновград.