Рецидивист излезе от затвора и пак е в ареста за притежание на дрога. Мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на 34- годишен кюстендилец, обвиняем за държане на канабис и амфетамин, определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи искането на РП Кюстендил, защитата и обвиняемият пледираха за мярка „Домашен арест".

М. Я. е привлечен като обвиняем на 18.05.2026 г., за държане на 4 опаковки канабис и амфетамин.

От приложената справка за съдимост на обвиняемото лице се установява, че същият е осъждан многократно и само веднъж не се касае за държане на наркотици. Той е изтърпял ефективно наказание „лишаване от свобода" преди по-малко от година. Наличните осъждания за сходни на настоящото деяние престъпления, водят на извод, че е налице обективна и реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, явна е неотклонната престъпна упоритост на Я. В същото време и под евентуалната угроза на ефективна присъда, той би могъл и да се укрие. Съдът не прие предложената от защитника мярка за неотклонение „домашен арест", тъй като същата не би могла напълно да възпрепятства обвиняемия да реализира престъпление от вида на тези, които систематично е извършвал, видно от справката за съдимост – държане на наркотични вещества, пише в мотивите на съдия Калин Василев.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва пред Окръжен съд Кюстендил.