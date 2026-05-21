Пловдивчанин, ударил полицай: Изядох два токата, псуваха ме и ме изведоха от стаята на баща ми

Съдът ще покаже клип от разправията на пострадалия защото не става ясно кой кого обижда

Отидох да видя баща ми, те са си помислили, че тръгвам да го удрям и ме дръпнаха. Долу в стаята при баща ми бяхме. Изядох един-два токата, псуваха ме и ми казваха да съм спрял. После чичо ми се намеси и ме оставиха навънка. Не съм посягал, не съм удрял. След сборичкването ми сложиха белезници.

Това обясни пред Районния съд в Пловдив 50-годишният Антон Петров, обвинен, че е причинил лека телесна повреда на полицай в дома на баща си в кв. "Кючук Париж". Подсъдимият представи клип от скандала, записан от чичо му, на който се вижда и чува разправията със служителите на реда. Видеото е уловило и нецензурни изрази, но Петров беше категоричен, че те са изречени от някой от служителите на реда по негов адрес.

"Аз не чух да псувам полицаи. Даже на някои места се чува много добре как го питам: "Вие, господине, как ви е името". Чува се и как ме удря полицаят", обясни подсъдимият. Макар адвокатът му и прокурорката да искаха да приключат с делото днес, съдия Десислава Порязова прецени, че трябва да покаже записа на пострадалия Иван Коюшки, тъй като той би могъл да внесе повече яснота относно това кой какви действия извършва.

Ситуацията, за която Антон Петров е предаден на съд, се разиграла на 2 февруари м.г. Екип на полицията бил изпратен на сигнал за пребит и обран мъж в дома му на ул. "Благовец". На място те заварили "пострадалия" Стоян Петров с кървяща рана на главата. Твърдял, че му липсвали около 200 лв.

Мъжът живеел в приземния етаж на кооперацията и разказал на полицаите, че е бил нападнат. Добавил, че по-рано се бил събрал със сина му и трети мъж, пили много алкохол, но в един момент другите двама си тръгнали. Тъй като синът живеел в същата сграда, но на последния етаж, двама униформени се качили за да го потърсят и да го питат дали знае нещо.

Иван Коюшки останал при "нападнатия" мъж, но в един момент чул викове и крясъци и също тръгнал нагоре. По думите на служителя на реда той заварил Антон да се кара с колегите му, псувал ги и отказвал да слезе с тях. Държал се агресивно, а щом видял баща си се развикал и на него, като му забранявал да се качва в линейка.

В предишно заседание пред съда Коюшки разказа, че Антон започнал да дърпа Стоян, той залитнал и за да не падне върху печката, се наложило полицаят да го хване. Тогава по-младият мъж го ударил в лицето. Униформените го задържали, като използвали тейзър и в крайна сметка баща му бил откаран в болница.

След като страстите утихнали обаче се разбрало, че всъщност грабеж и побой не е имало. Стоян Петров намерил парите си в другия джоб на панталона, а раната на главата му била от падане.