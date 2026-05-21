„Арена Несебър" – модерният спортен дом на младежите в морската община

Многофункционалната спортна зала „Арена Несебър" се утвърждава като едно от най-значимите спортни съоръжения в общината и вече е активен център за тренировки, състезания и спортни събития с местно, национално и международно измерение.

Създадена като отговор на нарастващата нужда от модерна, целогодишна спортна инфраструктура, залата предлага отлични условия за практикуване на баскетбол, волейбол, хандбал, тенис, художествена гимнастика и футзал. Благодарение на своите параметри и функционалност, „Арена Несебър" успешно приема турнири и спортни форуми от висок ранг, а интересът към съоръжението продължава устойчиво да нараства през цялата година.

В залата активно развиват тренировъчна дейност редица клубове, сред които баскетболните „Несебър" и „Свети Влас" и гимнастическите „Жулиета Шишманова", „Триумф" и „Ивана Олимпик Академия" и Волейболен клуб „Несебър", които допринасят за подготовката на десетки млади състезатели и за развитието на детско-юношеския спорт в региона.

„Изграждането на „Арена Несебър" беше стратегическа инвестиция в бъдещето на нашите деца и в развитието на спорта в общината. За нас е от първостепенно значение младите хора да разполагат със съвременни условия за тренировки и състезателна изява, а Несебър да се утвърждава като разпознаваема дестинация за спорт и спортен туризъм", заяви кметът на Несебър Николай Димитров.

Той подчерта още, че общината разполага с разнообразна спортна инфраструктура – зали и открити съоръжения, които осигуряват условия за развитие на различни видове спорт, включително бойни, лекоатлетически и колективни дисциплини. „Нашата цел е да изграждаме среда, която насърчава движението, дисциплината и здравословния начин на живот още от най-ранна възраст", допълни Димитров.

С реализирането на „Арена Несебър" Община Несебър последователно затвърждава политиката си за подкрепа на активния и здравословен начин на живот, за развитие на детско-юношеския спорт и за утвърждаване на града като център на спортни събития с национално и международно значение.