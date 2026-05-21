46 младежи от предишните седем випуска вече са част от екипа на „Асарел-Медет”

В навечерието на 24 май – празника на българската азбука, просвета, култура и знание, темата за образованието придобива още по-дълбок смисъл. Защото днес то не е само необходимост и традиция, а и отговорност към бъдещето – към младите хора, които ще изграждат модерна и конкурентоспособна икономика.

Именно с такъв визионерски поглед преди повече от десетилетие „Асарел-Медет“АД и проф. д-р Лъчезар Цоцорков започнаха развитието на дуалното обучение в Панагюрище – модел, който съчетава теорията в класната стая с реалната практика в производствена среда. Инициативата, стартирала още през 2014 г., се утвърди като успешен пример за партньорство между бизнеса и образованието и доказа, че ученето чрез работа е не само възможност, но и път към сигурна професионална реализация.

Днес резултатите са повече от показателни – през тази учебна година 86 ученици се обучават по минни специалности Професионалната гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“, а осмият пореден випуск от 12 ученици по специалността „Автотранспортна техника“ е на прага на своето завършване. Програмата досега са преминали 158 младежи, от които 46 вече са се утвърдили в професията в „Асарел-Медет“.

Резултатите показват, че това е инвестиция в бъдещето, защото осигурява възможности и съхранява най-ценния капитал на региона – младите хора.

„При нас са идвали да проучват опита ни в дуалното обучение много колеги от региона, от минерално-суровинната и металургичната индустрия, от различни предприятия от цялата страна - разказва изпълнителният директор инж. Николай Пелтеков. - Може би ги увличаме с примера и това, че сме се утвърдили като предпочитан работодател. За колегите от бизнеса е много е полезно да видят как е създадена организацията на обучението при нас, да поговорят с учениците и техните наставници, да разберат какви са плюсовете. И след това тръгват по утъпкана пътека.“

Приемът в Професионалната гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“ в Панагюрище се осъществява по заявка на компанията и се съобразява с прогнозата за кадровите потребности. Специалностите са „Минна електромеханика“, „Автотранспортна техника“, „Пътностроителна техника“ и „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“.

„Даваме възможност на учениците да имат професия, да се учат от наистина добри специалисти, да се докоснат до нови технологии и модерна техника, да видят реално какво ще работят в бъдеще и нещо много важно - дали това им харесва. Ползват и всички социални придобивки, които имат работниците и служителите в „Асарел-Медет“. Получават възнаграждение за периода на практическото обучение в реална работна среда в 11. и 12. клас, осигурено им е безплатно столово хранене, транспорт, доплащания по случай празници, система за допълнително стимулиране при постигнати успехи и т.н. Много ни радва фактът, че учениците избират да останат в компанията веднага след завършването на гимназията, а някои задочно учат и висше образование.

Разпознават ни като отличен кариерен шанс

Знаят от първо лице какви възможности предлагаме и ни избират за своето място, в което да се развиват. Гордеем се с техните лични успехи – и в учението, и на работното място. От първите випуски вече имаме колеги, които са отличавани като най-добри в професията, а това е отличен атестат. Ние виждаме как младите хора се справят в реалната производствена среда, оценяваме тяхната мотивация и създаваме мост между поколенията“, посочва изпълнителният директор на „Асарел-Медет“АД.

Тригодишен дарителски проект за обновяване на училището

Професионалната гимназия в Панагюрище е един от най-добрите примери в страната за развитие на средно професионално дуално обучение в партньорство с местния бизнес в минната индустрия, оптичното производство, механотехниката, туризма. От миналата година тя носи името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков – човека, който инициира местния модел за партньорство между бизнеса и образованието преди повече от десетилетие. В училището се изучават 11 специалности с дуално обучение по заявки на предприятията от общината, като „Асарел-Медет“ АД е само един от партньорите на училището.

През 2025 г. компанията стартира тригодишен дарителски проект за реновиране на учебното заведение, като тази инициатива е част от дългосрочната й стратегия за подкрепа на дуалното обучение. Оборудвани бяха два компютърни кабинета, обновени бяха входовете и стълбищата на училището. Инвестицията в първия етап на проекта е за 160 хил. евро.

През 2026 г. предстои да се ремонтират фасадата и коридорите на гимназията за 368 хил. евро. Третият етап ще се реализира през 2027 г., като отново ще се вземат предвид визията за развитие и потребностите на училището.

На 20 април т.г. служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков откри модерен STEM център, който е финансиран по програма на Министерството на образованието и науката и ще се ползва от всичките 338 ученици на училището.

Учениците се включват в доброволчески инициативи

В навечерието на тържествата за 150-годишнината от Априлското въстание 43-ма ученици от Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм „Проф. Лъчезар Цоцорков“ се включиха в традиционната акция за почистване на местността Оборище, организирана от „Асарел-Медет“ за учениците от дуалното обучение. Заедно с младежите в доброволческата инициатива участваха директорът на училището инж. Лушка Апостолова, преподавателите инж. Демичка Мехтерова и Дечка Мангова.

Седмица по-рано 23-ма младежи от 10. клас се ангажираха и с поставянето на туристическа маркировка по възстановената от „Асарел-Медет“ Алея на свободата, която свързва Панагюрище с историческата местност Оборище. Дарителският проект за над 2 млн. евро беше официално открит на 2 май т.г., като включва асфалтова алея за активен отдих, горска пътека за планински туризъм и историческа пътека, която води до паметника на Първото българско Велико народно събрание от 1876 г.