Георги Клисурски се връща като заместник кмет по „Финанси" на Столична община

Значението на прозрачността и регулярното публикуване на данни за публичните финанси, както и коректното разплащане към общините, подчерта финансиста

Служебният министър на финансите Георги Клисурски се завръща в екипа на кмета на Столична община Васил Терзиев и от 26 май отново ще заеме поста заместник-кмет по направление финанси. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община.

„Започвам отново работа за общината, продължавам я всъщност", заяви Клисурски в интервю в предаването „Денят" с Веселин Дремджиев.

Георги Клисурски беше част от екипа на кмета Васил Терзиев като заместник-кмет по финанси от септември 2025 г., след което пое поста служебен министър на финансите в правителството на Андрей Гюров. Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ, и професионален опит в Министерството на финансите.

В интервюто Клисурски подчерта значението на прозрачността и регулярното публикуване на данни за състоянието на публичните финанси, както и необходимостта от коректно и навременно разплащане към общините и изпълнителите на публични проекти.

Плащанията за София бяха ускорени през март и април. Средствата са за проекти, предвидени за финансиране по чл. 113 от Закона за държавния бюджет за 2025 г.

Той посочи като една от съществените задачи, изпълнени в качеството му на министър, разплащането на средства към общините по проектите с финансиране от държавния бюджет.

В отговор на въпрос ще бъде ли спечелена битката за „Капитолия" в Борисовата градина Клисурски посочи, че когато общината „проявява воля, следва закона и отстоява интереса на гражданите докрай" има позитивен резултат, както бе със случая с ловното стопанство, изградено незаконно близо до язовир „Искър".