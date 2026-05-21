Прокуратурата иска 14 години затвор за изчезналия Пепи Еврото

В 13:30 часа днес Софийският градски съд ще произнесе присъдата си по делото срещу бившият следовател Петьо Петров-Еврото. Прокуратурата е поискала той да бъде осъден на 14 години затвор заради измама в особено големи размери.

Това е случаят със златото на семейство Златанови, което е иззето като веществено доказателство по разследване за пране на пари, но е предадено на съпругата на Пепи Еврото Любена.

Пепи Еврото е в неизвестност от 3 години, делото срещу него тече задочно.

