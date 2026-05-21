Блъснаха пешеходец пред Първо районно в Пловдив

Колоездач е бил ударен час по-рано на бул. "България", пътник пък пострада при инцидент в "Коматево"

Пешеходец е пострадал при катастрофа в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщиха от МВР.

Сигналът за инцидента е бил подаден около 10,45. ч. тази сутрин. Човекът е бил ударен на бул. "Македония", пред сградата на Първо районно управление. Все още няма информация за състоянието му. Снимка: МВР

По-рано през деня служители на реда са отработили още два сигнала за пътни произшествия на територията на града. Около 9,50 ч. автомобил е ударил велосипедист в северното платно на бул. "България", малко преди стадион "Марица". В 8,20 пък две превозни средства са се ударили в кв. "Коматево", при което е пострадал пътник.