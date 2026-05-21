Конфискуваха стоки с с фалшиви марки за близо 215 хиляди евро в Златни пясъци

При специализирана операция на отдел „Икономическа полиция" в курортен комплекс Златни пясъци са конфискувани стоки за близо 215 хиляди евро, съобщиха от дирекцията на МВР във Варна. Артикулите с фалшиви марки са намерени в два търговски обекта.

За БТА от полицията уточниха, че сред тях има дрехи, очила, парфюми, чехли. При проверката собствениците на магазините не са показали документи, че продават стоката със съгласието на притежателите на марките.

По случаите са образувани досъдебни производства.