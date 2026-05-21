Условна присъда за мъж, продал апартамент на двама души едновременно във Варна

Присъда от 3 години затвор с 5 г. изпитателен срок получи мъж за измама с апартамент.

В началото на февруари 2021 г. той продал апартамент с площ 120 кв. м. в кв. „Изгрев" за 70 000 евро.

След това, подсъдимият направил предложение за продажба на апартамента към потенциален купувач, въпреки че към този момент вече имал сключен договор и сумата е била получена.

Потърпевшият направил оглед на апартамента, харесал го за инвестиция и сключил предварителен договор за покупко-продажбата му, в чиито клаузи подсъдимият декларирал, че за имота няма сключени други предварителни договори.

На две отделни дати през м. февруари 2021 г. пострадалият заплатил исканата от продавача цена от 70 000 евро и подписа на подсъдимия под разписката за получената сума бил заверен пред нотариус, като двамата се уговорили устно окончателния договор и прехвърлянето да стане в края на 2021 г.

При направени справки и проверка в процеса на набавяне на документи за прехвърлянето, пострадалият купувач разбрал, че същия апартамент е обект на друга сделка и подал сигнал за измамата.

41-годишният подсъдим е с чисто съдебно минало. За извършената измама, той бе осъден на 3 години затвор с 5 г. изпитателен срок.