Задържаха двама 17-годишни при сделка за наркотици в Шумен

Полицаи задържаха двама непълнолетни шуменци в момент на сделка за наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Криминалисти от Шумен в хода на специализирана полицейска операция, свързани с наркотични вещества, в ранния следобед в сряда са предприели действия за проверка на оперативна информация за сделка с наркотични вещества.

Малко преди 13:30 часа младеж на 17 г., известен на полицията с държане на наркотици и кражба, е пристигнал на кръстовището на улиците „Млада гвардия" и „Зоя Космодемянская" в Шумен, с цел закупуване на наркотични вещества под формата на течност за пушене от друг 17-годишен местен жител. Сделката е била предотвратена от криминалисти от полицейското управление в Шумен. Иззети от купувача са три празни капсули за електронни устройства, които продавачът не успял да замени с пълни.

При извършено по-късно претърсване в жилище, обитавано от него, са намерени и иззети около 250 грама течност, основа за приготвяне на наркотична течност за вейп устройства, четири пластмасови шишенца с около 10 грама течност за пушене, три пълни капсули с течност за пушене, електронна везна, около три грама марихуана, вейп устройство със същата съставка за пушене и пликове с празни 10-милиметрови пластмасови шишенца за разпределяне на дози.

Непълнолетният ученик миналата година е хващан да държи марихуана. Материалите са докладвани в Окръжната прокуратура в Шумен. Работата по образуваното досъдебно производство за разпространение на наркотични вещества продължава под надзора на наблюдаващия прокурор. Двамата младежи са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха преди дни и 17-годишен от Шумен за притежание на над 100 грама марихуана, припомня БТА.