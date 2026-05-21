Илияна Йотова в Пазарджик: Днес имаме нужда от подадена ръка и да бъдем общност

"Всеки път, когато дойда в Пазарджик, ме посрещат още на входа на града- с топла покана, с усмивка, с очи, които прегръщат, с очи, в които има много надежда. Преди цели 13 години съдбата ме свърза с вашия град и оттогава не съм излизала от него. Една част завинаги ще остава, завинаги ще остане в мен тук, в Пазарджик. Срещнала съм прекрасни хора, приятели, с които и днес се поздравяваме не само на празник, с които споделяме и онова, което ни вълнува – и тревогите, и радостите, и разбира се, най-вече надеждите. Надеждите за тези, които идват след нас и на които искаме от все сърце всичко да дадем". Това каза в приветствието си днес президентът Илияна Йотова в Пазарджик, където присъства на празника на града. Държавният глава бе посрещната от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, народни представители, областния управител Борислав Богословов, много граждани.

"Има нещо дълбоко символно, че точно днешният празник на светите равноапостоли Константин и Елена е празник на Пазарджик. Те са символ в историята на апостолство, на първопроходство и на вяра. Апостолство, което токова много приляга на Пазарджик, защото това е град с над 7-вековна история.

Ако вяра нямаше в нашия народ, отдавна да ни няма от лицето и от картата на географията, нямаше да ни има още през Средновековието, нямаше да ни има и след това през 5 века османско робство. Тази вяра ни съхрани, защото без църквата и без вярата народът ни не би оцелял. Ето тези два символа са в историята", подчерта Илияна Йотова.

Президентът подчерта, че „днес, в нашето съвремие, говорим за бъдеще, говорим за надежда. В словото на Негово Високо Преосвещенство имаше нещо, което трябва да запомним всички.

"Ако не сме заедно, ако не си подаваме ръка в най-трудните моменти, ако не проявим милост, състрадание, ако не търсим справедливостта, никога няма да постигаме резултати. Но ако всичко това направим, ще преминем през най-трудните моменти, за да има България и да оставим развитата страна на децата си и на внуците си".

Илияна Йотова припомни, че преди седмица „едно младо усмихнато момиче спечели "Евровизия" на цяла Европа, че даже и отвъд нея.

"И целият народ някак се възроди. Толкова голяма нужда имаме от добрата новина. Толкова нужда имаме от самочувствие. Но знаете ли откъде идва за всичко това? Идва от това, че те си повярваха, като млади хора. Трябва да следваме техния път, ние възрастните, и да си вярваме по същия начин. Защото имаме като народ и традиции, и славна история, и самочувствие, и амбиция, и таланти, и всичко това взето заедно", каза държавният глава.

"Но имаме нужда и от общност. Имаме нужда в такива моменти да се хванем за ръце, да стискаме палци и да се почувстваме като едно. Направихме ли го? Направихме го. И ето резултата. Успехът не закъсня. Така трябва да сме и във всяко едно нещо", посочи тя.

Президентът подчерта, че трябва да преодоляваме всяка трудност и допълни, че няма да е леко на новото правителство. „Ние не сме идеалисти и знаем, че не всичко може да стане сега и веднага, с магическа пръчка, както ни се иска".

Но да направим така, че да помагаме, да имаме собствената си отговорност, да бъдем заедно и да търсим справедливост, да търсим онова, което ни свързва, а не което ни разделя. Тогава ще успеем. Ще прескочим трудните моменти, за да има бъдеще за България", каза Йотов.

Г-жа Йотова поздрави кмета на Община Пазарджик Петър Куленски и неговият млад екип, Общинския съвет за енергията и амбицията. „Пазарджик днес е един от най-младите градове, в което младите хора намират, защо да останат тук, защо да създават семейства, да раждат бебета и да имат перспектива.

Винаги в Пазарджик, когато дойде човек, поне за мен е така, вижда нещо ново, нещо, което го изненадва, нещо, което му харесва, нещо, в което веднага се влюбва. Тогава личи доброто местно ръководство, тогава си личи добрия кмет, когато може да разполага с повече инструменти в ръцете си. Тогава той ще се радва на по-голямата подкрепа в жителите на Пазарджик и заедно, като цял един екип, като цяла една общност, ще развиват града занапред", каза още в приветствието си Илияна Йотова. Тя пожела здраве и самочувствие на всички българи. „Радвайте се на децата, които остават след нас и да им кажете, че където и да отидат, където и съдбата да им отреди да работят и да живеят, винаги трябва да носят в сърцата си Пазарджик, да носят прекрасната ми Тракийска долина, защото сега, когато тази пролет е разцъфнала, всеки от нас си казва и разбира първото изречение от химна на Пазарджик, "Зеленото сърце на Тракия, където е покълнал любимия ми град Пазарджик".