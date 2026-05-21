За 24 май кметът на Монтана ще връчи почетно отличие на четирима души

По повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност кметът на Монтана Златко Живков ще връчи почетното отличие на четирима души. Това са Татяна Милчева – председател на регионалния синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", Иво Георгиев – секретар на народно читалище „Разум 1883", Петър Маринков – ст. учител по изобразително изкуство в І-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" и Светла Йорданова – ръководител на клуб по модерни танци „Дъга" в центъра за подкрепа и личностно развитие ОДК „Ние врабчетата".

Татяна Милчева е наградена с почетната значка на община Монтана за висок професионализъм, активна синдикална дейност и ползотворно сътрудничество с местната власт за развитие на образованието. Петър Маринков е отличен за постигнати високи резултати, творчески подход в образователния процес и принос за развитие на художествените способности и изяви на учениците. Светла Йорданова получава почетна значка на община Монтана за всеотдайност в работата и принос в развитието на способностите на учениците в областта на танцовото изкуство. Иво Георгиев е награден за висок професионализъм, всеотдайност и значителен принос в развитието на читалищната дейност, както и за дългогодишна творческа дейност като хорист и инструменталист. Почетните отличия на община Монтана ще бъдат връчени на приема на кмета по повод светлия празник. Той ще започне от 9,30 часа в неделния ден с шествие от храм „Св. Св. Кирил и Методий" до площад Жеравица, където е организиран тържествен концерт. При дъждовно време събитието ще се проведе в драматичния театър.