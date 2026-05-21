Депутатите вече ще имат само 1 ден да се запознаят със законопроектите, преди да бъдат гласувани в зала

Вече имат само по 2 минути за дуплика, но минималното време да поискат почивка си остана 15 минути

Депутатите съкратиха времето, в което законопроектите се разпределят в комисии. Първоначално от ПБ искаха то да бъде намалено от 72 на 24 часа, но в крайна сметка бе постигнато съгласие разпределението да става в рамките на 48 часа. Въпреки това бе приет текстът, според който законопроектите и докладите от комисии се предоставят на депутатите до 24 часа преди да бъдат разгледани и гласувани в зала. Досега този срок също бе 3-дневен.

Това приеха депутатите от временната комисия за изготвяне на правилника, по който ще работи 52-то Народно събрание. Днес те се събраха извънредно, след като вчера заседанието им продължи близо 6 часа. Досега, освен тези предложения на управляващите от "Прогресивна България" бе решено, че за да се свика временна комисия, ще са нужни 48 подписа, което значи, че опозицията ще трябва да се обедини. Бе решено и постоянните комисии да бъдат намалени от 25 на 24 - тази по демографска политика стана част от социалната комисия. Освен това бе прието предизвестието за свикване на извънредни пленарни заседания да бъде 12 часа.

На днешното си заседание депутатите от "Прогресивна България" отстъпиха пред опозицията и се съгласиха само да намалят времето за изразяване на мнение, различно от това на парламентарната група, да бъде намалено от 3 на 1 минута.

"Това изглежда като непрекъснато говорене по теми, което обаче в пленарната зала изглежда по различен начин. Не съм видяла досега да се засича с часовник засичане на тези 2-3 минути, и не се прекъсва от председателстващия. Да издребняваме означава съществените теми по правилника да ги приемаме нощес и после пак да трябва да ги прегласуваме", коментира проф. Янка Тянкова от ПБ, във връзка с предложението им времето за дуплики да бъде намалено от 3 на 2 минути.

"В рамките на 2 минути могат да се формулират тези, дават достатъчно възможност за защита на правата на депутата", допълни и Мария Тодорова.

"В страни от политическите различия, когато законодателният процес навлезе по същество, понякога дълги законопроекти, с общи параграфи и дълги доклади, като е засегнал няколко теми, като получи няколко реплики, и 3 минути понякога не са му достатъчни да обясни от гледна точка на своята практика позицията си. Ограничаването на дупликата от 3 на 2 минути няма да намали времето за дебат, няма да спомогне, казвам го на база опит", каза Петър Петров от "Възраждане".

Друго решение, което бе прието е минималното време за почивки, по искане на парламентарните групи, да си остане както досега - 15 минути, въпреки че от "Прогресивна България" първоначално предлагаха то да стане 10 минути. Така депутатите ще могат да искат почивки между 15 и 30 минути по време на заседанието, за да могат да обсъдят позициите си по време на обсъждане на законопроекти в залата.

"Почивките, които се искат от ПГ се случват, когато тече дебат и трябва да обсъди промяна в тезата си или промяна на реакция при конкретна ситуация. Затова 10 минути са крайно недостатъчни в такива ситуации. Преди няколко легислатури приехме, за да се противодейства на тази злоупотреба с пленарното време ( да се искат безразборно продължителни почивки - б.р.), то да се удължава автоматично, без да се гласува, с времето, в което е имало почивки, поискани от парламентарните групи", заяви шефката на ПГ на "Демократична България" Надежда Йорданова и призова искането да се преосмисли.

"Съображението е ако има злоупотреба с почивката, председателстващият заседанието да обяви по-къса почивка", мотивира предложението председателят на комисията от ПБ Димитър Здравков. Все пак той се съгласи с колегите си от опозицията и предложи промяната да отпадне, което бе прието единодушно.

Очаквайте подробности!