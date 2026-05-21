Мъж с над 2,50 промила алкохол ударил ограда на паркинг и две коли в Шумен

Полицаи задържаха шуменка, шофирала след употреба на два вида наркотици, и мъж с над 2,5 промила алкохол, който ударил с управлявания от него автомобил ограда на паркинг и две коли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Малко след 17 ч. вчера водач на „Субару Форестър" с шуменска регистрация ударил с управлявания от него автомобил последователно два автомобила, които са се движили пред него на бул. „Ришки проход" в Шумен, в посока изхода на града, след което счупил ограда на паркинг на магазин на булеварда и се качил на тревните площи, където спрял.

На място пристигнал екип на „Пътна полиция", който е установил, че зад волана на автомобила, във видимо нетрезво състояние, е 64-годишен мъж от село Радко Димитриево. След тест с дрегер са отчетени 2,51 промила алкохол в издишания от шофьора въздух. Той не е дал кръвна проба за химичен анализ, след което е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът му е иззет. По случая е образувано бързо производство.

Екип на „Пътна полиция" около 22 ч. снощи на кръстовището на ул. „Жечко Спирдонов" и ул. „Ген. Скобелев" в Шумен, спрял за проверка водач на лек автомобил „Опел Мерива". Зад волана, във видимо неадекватно състояние, била 33-годишна жена от града. Тя е тествана за употреба на наркотични вещества и техни аналози. Отчетена е положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Жената не е дала кръвна проба за химичен анализ, след което е задържана за срок до 24 часа. В автомобила, който не е нейна собственост, не са намерени забранени от закона вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицията проверяваше вчера водачи за алкохол, наркотици и правоспособност на пътя Велики Преслав – Търговище, в рамките на специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол, припомня БТА.