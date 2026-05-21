Петима са задържани при спецакции срещу наркоразпространението в София

Около 19.30 часа снощи в Златица криминалисти от ОДМВР-София предприели проверка на лек автомобил, управляван от жител на село Мирково, съобщиха от полицията.

При вида на полицейските служители един от двамата пътници изхвърлил на земята кутия от цигари с бяло прахообразно вещество. При извършения полеви тест веществото с тегло 10 грама реагирало на амфетамин. Тримата мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354А от НК.

По-късно същата вечер криминалисти от областната дирекция провели акция и в Сливница. В хода й те проверили местен познайник на полицията, при което открили у него пет топчета с тревиста маса, реагираща на канабис. Последвало претърсване на жилището му, където били открити множество сим карти, две вейп устройства и сгъвка с прахообразно вещество. Проверен бил и адресът на приятелката му, където 23-годишният често пребивавал. Открити са 11 топчета с тревиста маса, реагираща на MDMA. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354А, ал.1 от НК.

Петият задържан е криминално проявен ботевградчанин. Домът му бил проверен от служители на Районното управление в Ботевград към 21.30 часа снощи, като са открити пет грама тревиста маса, реагираща на MDMA. Образувано е досъдебно производство.